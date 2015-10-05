Додано: Нед 27 кві, 2025 11:52

ЛАД написав: вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится. вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.

ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш.Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна", обслуговування вже схоже на обслуговування автомобіля, якщо він ще електричний.Якось на задньому колесі я вибив 2 спиці зі сторони зірочок. Ну вибив так вибив, купив 5 спиць, ключі в мене є. Колесо зняв, зламані спиці повитягував, а як нові без зняття зірочок запихнуть я не зрозумів, а також не зовсім зрозумів як знять ці зірочки. Запитав у гугла, ага, потрібен спеціальний зйомник, біля 300 гривень, вони ще різні для різних систем та різної якості. Плюс спеціальний ключ для натягування спиць, плюс ще нормально вісімку убрать та шоб "яйця" не було.Тануйогонафіг, подумав я, тупо запитав у гугла веломайстерню, сказали привозьте на огляд, або вони заберуть, якщо по місту- 200 гривень.Привіз, сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей.Вєлікі приймала дівчинаШвидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга.Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина.Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно.Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих.Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап.