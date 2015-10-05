Water написав:

сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей.Вєлікі приймала дівчина Швидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга. Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина.Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно.Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих.Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап.