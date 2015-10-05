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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 12:20
Hotab написав:Faceless
Та ж ніхто не зізнається вже, соромно буде
Не потрібно стидатись,
«Тут всі свої» , -сказав долярчик зручно вмощуючись на диван в однокімнатній (яка відчується як трикімнатна) і дістаючи…
...свідоцтво на право власності на студію
А ви про що подумали?
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Faceless
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Додано: Нед 27 кві, 2025 12:49
Water написав:
сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей.
Вєлікі приймала дівчина Швидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга. Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина.
Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно.
Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих.
Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап.
Що я тут можу сказати(а я ж не запчастини до вєліків продавав, а просто колись такий бізнес привів ДЛЯ ПРИКЛАДУ, бо в мене був інший бізнес, який я так і не озвучив на загал
) що бізнес роздули на простому(колись) місці!😁 Що колись ОДНИМ "сімейним" ключем, ну і ще 1-2ма "рожковими" ключами - можна було "зробити діагностику" замінити ВСЕ/будь що на ровері, наприклад, "Україна"!😁
Ну, але хочете комфорту - платіть!😁
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Додано: Нед 27 кві, 2025 12:59
Успіх написав:
а я ж не запчастини до вєліків продавав, а просто колись такий бізнес привів ДЛЯ ПРИКЛАДУ, бо в мене був інший бізнес, який я так і не озвучив на загал
Та то ясно шо ти нацюцюрники продавав
, але хто ж зараз їх на базарі купляє? Чи жіночки купляють?
Я зовсім нічного не знаю за цей бізнес.
що бізнес роздули на простому(колись) місці
Та то як Запорожець порівнювати з БеМеВе. Ось саме сфера послуг мало розвинута.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:00
Faceless написав:
Доречі, вам треба поспілкуватися з hbbxgaf, у вас багато спільного
Ну він же не після фронту, як я...
Цікаво, ви собі теж дозволяє такі "жартики"/викиди в сторону тих, хто прийшов з фронту, наприклад, без руки, чи ноги?
Вступити до лав ЗСУ не пробували?
Ні?
Як так?©
"Жим-жим" трохи, правда?
Тому, "іноді краще жувати/мовчати, ніж щось говорити!"©
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:01
о истории успешного успеха пошли. выкладывайте свой тернистый путь к миллионам
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Бетон
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:02
Успіх написав: Faceless написав:
Доречі, вам треба поспілкуватися з hbbxgaf, у вас багато спільного
Ну він же не після фронту, як я...
Цікаво, ви собі теж дозволяє такі "жартики"/викиди в сторону тих, хто прийшов з фронту, наприклад, без руки, чи ноги?
Вступити до лав ЗСУ не пробували?
Ні?
Як так?
"Жим-жим" трохи, правда?
Тому, "іноді краще жувати/мовчати, ніж щось говорити!"
Не зрозумів, до чого ви. Мова взагалі не про воєнний досвід і до чого тут жарти. У вас з хббгафом близькі погляди на освіту.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:08
Faceless написав:
У вас з хббгафом близькі погляди на освіту.
Я думав, що ви натякаєте на те, що він лікувався(чи ще лікується) від психічних захворювань, ні?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:09
Faceless
Не зрозумів, до чого ви.
«В будь-якій незрозумілій ситуації, кажи що ти воював».
Бетон написав:
о истории успешного успеха пошли. выкладывайте свой тернистый путь к миллионам
Перша частина трилогії «Інший бізнес, а не педалі» називається «Шлях олігарха. Від сільської хати до однокімнатної квартири.».
Інші частини ще не написано.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 кві, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:10
Успіх написав: Faceless написав:
У вас з хббгафом близькі погляди на освіту.
Я думав, що ви натякаєте на те, що він лікувався(чи ще лікується) від психічних захворювань, ні?
Та ви що. То біда, чого тут підколювати. Але те що він самолікуванням займається, я вважаю помилкою, але він вже дорослий хлопчик, його діло.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:14
Бетон написав:
о истории успешного успеха пошли. выкладывайте свой тернистый путь к миллионам
О, а давай Бетон, виклади свій тернистий шлях до успіху?
А то я про свій тернистий шлях - вже всім вуха прожужав!
А твою історію було б цікаво прочитати!
Особливо отой сам перехід, коли "немав нічого", а тут раз - і купив квартиру під ремонт...
Чи в тебе - батьки багаті, або впливові? Ну тоді можна і не писати "історію успіху"
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