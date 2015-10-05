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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:16
Успіх
А твою історію було б цікаво прочитати!
Особливо отой сам перехід, коли "немав нічого", а тут раз - і купив квартиру під ремонт...
В його біографії до цього була ще огидна сторінка , де він навчався у ВУЗі. Не цікаво?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:24
Hotab написав:
«В будь-якій незрозумілій ситуації, кажи що ти воював»
- особливо в Занзібарі, в чорній дірі!(коли своя рідна Батьківщина в той час найбільше палала у вогні!!!)
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32
Успіх
найбільше палала у вогні!!!)
Що не зупинило патріота кинути її і піти доглядати кицю. Як так? (с)
Так гарно перед цим розказував про палаючу Україну, кинув її разом з дроном напризволяще і втік
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Hotab
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:40
Hotab написав:
патріота
Я ніколи себе не записував у патріоти! На відміну від тих, які себе били п'ятою в груди, які вони "ух!", а піти воювати за свою Батьківщину - банально засцяли!
А тут, як каже Детройт - "унікальний випадок - єдиний на мільйон!" ©
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:50
Успіх
Я ніколи себе не записував у патріоти!
Тим гірше для тебе.
Не патріот, ще і втік , кинувши «країну яка стікає кровʼю, як так?»
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:58
Успіх написав:
тут, як каже Детройт - "унікальний випадок - єдиний на мільйон!"
ещё бы, человек сумевший стать гориллой!
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