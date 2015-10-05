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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:24

"військовий" мирного часу з не тим ВОСом - це ж біда!))

  Hotab написав:«В будь-якій незрозумілій ситуації, кажи що ти воював»
- особливо в Занзібарі, в чорній дірі!(коли своя рідна Батьківщина в той час найбільше палала у вогні!!!)
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32

Любитель тилових кісок з пролюбленим дроном - то нещастя.

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найбільше палала у вогні!!!)


Що не зупинило патріота кинути її і піти доглядати кицю. Як так? (с)
Так гарно перед цим розказував про палаючу Україну, кинув її разом з дроном напризволяще і втік
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:40

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:патріота
Я ніколи себе не записував у патріоти! На відміну від тих, які себе били п'ятою в груди, які вони "ух!", а піти воювати за свою Батьківщину - банально засцяли!

А тут, як каже Детройт - "унікальний випадок - єдиний на мільйон!" © :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:50

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Я ніколи себе не записував у патріоти!


Тим гірше для тебе.
Не патріот, ще і втік , кинувши «країну яка стікає кровʼю, як так?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:32

Вадім , ВО не всім треба, не цікавтесь.

Vadim_

шо таке ВО ?


Сімʼя за столом. Син питає:
- папа, а що таке клітор?
Мама:
- Синок, він не знає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:35

  Hotab написав:Vadim_

шо таке ВО ?


Сімʼя за столом. Син питає:
- папа, а що таке клітор?
Мама:
- Синок, він не знає.

Можно много умничать, чем прямо написать
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:39

Vadim_
чем прямо написать


Тут крім Долярчика ніхто не знає. Чекайте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:15

Пеньискола (по -валенсийски Peníscola и официально Peníscola/Peñíscola ) [ 4 ] — муниципалитет в составе Валенсийского сообщества в Испании

хорошее название для напитка. Есть пепсикола, а тут пенискола. И все девушки ваши
Wirująświatła
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