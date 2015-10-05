- особливо в Занзібарі, в чорній дірі!(коли своя рідна Батьківщина в той час найбільше палала у вогні!!!)
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Додано: Нед 27 кві, 2025 13:24
"військовий" мирного часу з не тим ВОСом - це ж біда!))
Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32
Любитель тилових кісок з пролюбленим дроном - то нещастя.
Успіх
Що не зупинило патріота кинути її і піти доглядати кицю. Як так? (с)
Так гарно перед цим розказував про палаючу Україну, кинув її разом з дроном напризволяще і втік
Додано: Нед 27 кві, 2025 13:40
За крок до перевороту думок©
Додано: Нед 27 кві, 2025 13:50
Успіх
Тим гірше для тебе.
Не патріот, ще і втік , кинувши «країну яка стікає кровʼю, як так?»
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:32
Вадім , ВО не всім треба, не цікавтесь.
Vadim_
Сімʼя за столом. Син питає:
- папа, а що таке клітор?
Мама:
- Синок, він не знає.
Додано: Нед 27 кві, 2025 14:35
Додано: Нед 27 кві, 2025 15:15
хорошее название для напитка. Есть пепсикола, а тут пенискола. И все девушки ваши
Додано: Нед 27 кві, 2025 16:26
Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?
Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные"?
Или все-таки есть умеренно НЕ "нормальные", на которых профильные специалисты махнули рукой как на "вариант нормы"?
И в случае с концлагерем есть один момент, который мне не до конца понятен - имеет ли место быть ситуация (конкретно условия пребывания в концлагере), под воздействием которой, "нормальный" (если таковые существуют в природе) или "недообследованный" человек, станет НЕ "нормальным" со всеми вытекающими последствиями? Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Когда-то читал книгу про концлагерь, сейчас не помню как называлась, это было лет 40 назад. Написана человеком, прошедшим через это. Честно говоря, не знаю или может человек остаться условно "нормальным" после этого.
Кроме того, жизнь в нездоровом окружении также может сделать здорового человека психически нездоровым (тот-же концлагерь, тюрьма, зона, армия с дедовщиной, пионерлагеря и школы (я уже усвоил, что буллинг - это не физическое воздействие, а как называется буллинг с физическим воздействием?).
Теперь возьмем совковую систему, когда часть людей походит "воспитание" зоной, другая армией и потом несут эти "ценности" в гражданскую жизнь - влияет-ли такая среда на психическое (или психологическое) здоровье окружающих?
Если я не ошибаюсь, то шутка про "недообследованных" - это из ссср.
В каждой шутке есть доля шутки.
Додано: Нед 27 кві, 2025 16:28
Re: Психологія та інші цікавинки
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