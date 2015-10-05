Додано: Нед 27 кві, 2025 16:26

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций. Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций. онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбора ЛАД написав: меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует. онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбораЛюбое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует.

Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные"?Или все-таки есть умеренно НЕ "нормальные", на которых профильные специалисты махнули рукой как на "вариант нормы"?И в случае с концлагерем есть один момент, который мне не до конца понятен - имеет ли место быть ситуация (конкретно условия пребывания в концлагере), под воздействием которой, "нормальный" (если таковые существуют в природе) или "недообследованный" человек, станет НЕ "нормальным" со всеми вытекающими последствиями? Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Когда-то читал книгу про концлагерь, сейчас не помню как называлась, это было лет 40 назад. Написана человеком, прошедшим через это. Честно говоря, не знаю или может человек остаться условно "нормальным" после этого.Кроме того, жизнь в нездоровом окружении также может сделать здорового человека психически нездоровым (тот-же концлагерь, тюрьма, зона, армия с дедовщиной, пионерлагеря и школы (я уже усвоил, что буллинг - это не физическое воздействие, а как называется буллинг с физическим воздействием?).Теперь возьмем совковую систему, когда часть людей походит "воспитание" зоной, другая армией и потом несут эти "ценности" в гражданскую жизнь - влияет-ли такая среда на психическое (или психологическое) здоровье окружающих?Если я не ошибаюсь, то шутка про "недообследованных" - это из ссср.В каждой шутке есть доля шутки.