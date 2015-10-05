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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 287288289290>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:24

"військовий" мирного часу з не тим ВОСом - це ж біда!))

  Hotab написав:«В будь-якій незрозумілій ситуації, кажи що ти воював»
- особливо в Занзібарі, в чорній дірі!(коли своя рідна Батьківщина в той час найбільше палала у вогні!!!)
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:32

Любитель тилових кісок з пролюбленим дроном - то нещастя.

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найбільше палала у вогні!!!)


Що не зупинило патріота кинути її і піти доглядати кицю. Як так? (с)
Так гарно перед цим розказував про палаючу Україну, кинув її разом з дроном напризволяще і втік
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:40

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:патріота
Я ніколи себе не записував у патріоти! На відміну від тих, які себе били п'ятою в груди, які вони "ух!", а піти воювати за свою Батьківщину - банально засцяли!

А тут, як каже Детройт - "унікальний випадок - єдиний на мільйон!" © :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:50

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Я ніколи себе не записував у патріоти!


Тим гірше для тебе.
Не патріот, ще і втік , кинувши «країну яка стікає кровʼю, як так?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:32

Вадім , ВО не всім треба, не цікавтесь.

Vadim_

шо таке ВО ?


Сімʼя за столом. Син питає:
- папа, а що таке клітор?
Мама:
- Синок, він не знає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:35

  Hotab написав:Vadim_

шо таке ВО ?


Сімʼя за столом. Син питає:
- папа, а що таке клітор?
Мама:
- Синок, він не знає.

Можно много умничать, чем прямо написать
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:39

Vadim_
чем прямо написать


Тут крім Долярчика ніхто не знає. Чекайте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 15:15

Пеньискола (по -валенсийски Peníscola и официально Peníscola/Peñíscola ) [ 4 ] — муниципалитет в составе Валенсийского сообщества в Испании

хорошее название для напитка. Есть пепсикола, а тут пенискола. И все девушки ваши
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:26

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций.
онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбора
  ЛАД написав:меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей.
Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует.


Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?
Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные"?
Или все-таки есть умеренно НЕ "нормальные", на которых профильные специалисты махнули рукой как на "вариант нормы"?
И в случае с концлагерем есть один момент, который мне не до конца понятен - имеет ли место быть ситуация (конкретно условия пребывания в концлагере), под воздействием которой, "нормальный" (если таковые существуют в природе) или "недообследованный" человек, станет НЕ "нормальным" со всеми вытекающими последствиями? Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Когда-то читал книгу про концлагерь, сейчас не помню как называлась, это было лет 40 назад. Написана человеком, прошедшим через это. Честно говоря, не знаю или может человек остаться условно "нормальным" после этого.
Кроме того, жизнь в нездоровом окружении также может сделать здорового человека психически нездоровым (тот-же концлагерь, тюрьма, зона, армия с дедовщиной, пионерлагеря и школы (я уже усвоил, что буллинг - это не физическое воздействие, а как называется буллинг с физическим воздействием?).
Теперь возьмем совковую систему, когда часть людей походит "воспитание" зоной, другая армией и потом несут эти "ценности" в гражданскую жизнь - влияет-ли такая среда на психическое (или психологическое) здоровье окружающих?
Если я не ошибаюсь, то шутка про "недообследованных" - это из ссср.
В каждой шутке есть доля шутки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:28

Re: Психологія та інші цікавинки

  rjkz написав:но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?

Це має бути людина-кіт
Faceless
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