ЛАД написав:Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций.
онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбора
ЛАД написав:меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей.
Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует.
Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди? Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные"? Или все-таки есть умеренно НЕ "нормальные", на которых профильные специалисты махнули рукой как на "вариант нормы"? И в случае с концлагерем есть один момент, который мне не до конца понятен - имеет ли место быть ситуация (конкретно условия пребывания в концлагере), под воздействием которой, "нормальный" (если таковые существуют в природе) или "недообследованный" человек, станет НЕ "нормальным" со всеми вытекающими последствиями? Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Когда-то читал книгу про концлагерь, сейчас не помню как называлась, это было лет 40 назад. Написана человеком, прошедшим через это. Честно говоря, не знаю или может человек остаться условно "нормальным" после этого. Кроме того, жизнь в нездоровом окружении также может сделать здорового человека психически нездоровым (тот-же концлагерь, тюрьма, зона, армия с дедовщиной, пионерлагеря и школы (я уже усвоил, что буллинг - это не физическое воздействие, а как называется буллинг с физическим воздействием?). Теперь возьмем совковую систему, когда часть людей походит "воспитание" зоной, другая армией и потом несут эти "ценности" в гражданскую жизнь - влияет-ли такая среда на психическое (или психологическое) здоровье окружающих? Если я не ошибаюсь, то шутка про "недообследованных" - это из ссср. В каждой шутке есть доля шутки.
Балис Сруога "Ліс Богов "
Востаннє редагувалось холява в Нед 27 кві, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Ні. А точніше - не завжди! От саме це я намагаюсь донести!(а не свої успіхи)
А успіхи - я вже просто приводжу, як результат(типу "от що сталось в результаті")
Я розумію, що люди з ВО(а особливо ті, які здобули 2 дипломи, потративши на це купу років свого життя!!!) - не хочуть визнавати, що в результаті це "фігня на пісному маслі" Чому? Бо "простий хлопець з села"... - далі вже знаєте
Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб - то тут питань нема!
А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!!
На секунду влезу. Продолжать не буду. Если говорить ТОЛЬКО о материальном, ибо об остальном тут говорить, судя по всему не имеет смысла, то выпускник не условного, а вполне конкретного Гарварда, как правило, уже на последнем курсе имеет несколько офферов от будущих работодателей. Еще лет 7-8 назад минимальный размер был в 10куе в месяц на старт. Для США это тогда было не мало но и не много как для студента. Но прикол в том, что эту-же зп вынуждены были предлагать и работодатели из других стран, если хотели себе заполучить выпускника Гарварда. Естественно, что между выпускником Гарварда и ЦПШ есть огромное количество вариаций. И меряться размерами успихов тут можно до потери пульса. Только выпускники Гарварда, как правило, ими не меряются. Знаете почему?
ЛАД написав:вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.
ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш. Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна", обслуговування вже схоже на обслуговування автомобіля, якщо він ще електричний. Якось на задньому колесі я вибив 2 спиці зі сторони зірочок. Ну вибив так вибив, купив 5 спиць, ключі в мене є. Колесо зняв, зламані спиці повитягував, а як нові без зняття зірочок запихнуть я не зрозумів, а також не зовсім зрозумів як знять ці зірочки. Запитав у гугла, ага, потрібен спеціальний зйомник, біля 300 гривень, вони ще різні для різних систем та різної якості. Плюс спеціальний ключ для натягування спиць, плюс ще нормально вісімку убрать та шоб "яйця" не було. Тануйогонафіг, подумав я, тупо запитав у гугла веломайстерню, сказали привозьте на огляд, або вони заберуть, якщо по місту- 200 гривень. Привіз, сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей. Вєлікі приймала дівчина Швидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга. Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина. Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно. Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих. Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап.
Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный. Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов. Кстати, почему-то вспомнился фрагмент фильма " Сержант Билко", когда его полковник приходит поинтересоваться как продвигается ремонт его машины. Может кто смотрел?
rjkz написав:Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный. Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.
Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий.
rjkz написав:Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь.
ломает много чего далеко не только концлагерь. Детей ломает гнобление (буллинг тут не точное слово, гнобить ребёнка могут и родители) ещё ломает бедная эмоциональная среда. Там раньше был пример как макаку помещали в клетку и что из этого вышло. Полностью применимо и к детям. В период активного формирования мозга бедная среда гарантирует УО и другие проблемы.
rjkz написав:, а как называется буллинг с физическим воздействием
так и называется как вы написали.
Если считать буллингом все виды агрессии, тогда пропадает смысл этого термина.
Но некоторые психологи не вдаются в эти детали и если какой то ребенок получил "по шапке", сразу начинается визг про буллинг.
Шо поделаешь людям лень вникать. У буллинга четкая цель - затравить жертву. Если между пацанами/девушками какие то разборки, с дракой или без, но без цели затравить кого либо это не буллинг, а обычная агрессия. Как правило подростковая. В доподростковый период агрессия явление относительно редкое. Во первых сил особо нет агрессировать. Во вторых дети сами боятся как бы не стать обьектом агрессии.
есть некоторые девиации, при которых доподростковая агрессия возможна. Чаще всего такие дети мучают животных.
Ранее я наверное не точно выразился. Признак буллинга травля, а не наличие физ.воздействия или его отсутствие.
Принципиально разница огромная, буллинг действительно травит психику, его последствия хорошо изучены и описаны.
Но если условный пацан получил по морде одноразово, как бы неприятно, но это не буллинг и психику такое не травит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 27 кві, 2025 17:59, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.
ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш.
С больничным не знаю, никогда не брал. С "відпусткою сам вирішуєш" - верно, но и оплачиваешь сам, никто тебе её не оплатит.
Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна",
Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами 😁 Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел.
rjkz написав:Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный. Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.
Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий.
Есть и сегодня любители самостоятельно ремонтировать своё авто.