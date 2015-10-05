Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 288289290291292> Додано: Нед 27 кві, 2025 16:37 rjkz написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав: Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций. Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций. онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбора ЛАД написав: меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует. онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбораЛюбое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует.



Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?

Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные"?

Или все-таки есть умеренно НЕ "нормальные", на которых профильные специалисты махнули рукой как на "вариант нормы"?

И в случае с концлагерем есть один момент, который мне не до конца понятен - имеет ли место быть ситуация (конкретно условия пребывания в концлагере), под воздействием которой, "нормальный" (если таковые существуют в природе) или "недообследованный" человек, станет НЕ "нормальным" со всеми вытекающими последствиями? Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Когда-то читал книгу про концлагерь, сейчас не помню как называлась, это было лет 40 назад. Написана человеком, прошедшим через это. Честно говоря, не знаю или может человек остаться условно "нормальным" после этого.

Кроме того, жизнь в нездоровом окружении также может сделать здорового человека психически нездоровым (тот-же концлагерь, тюрьма, зона, армия с дедовщиной, пионерлагеря и школы (я уже усвоил, что буллинг - это не физическое воздействие, а как называется буллинг с физическим воздействием?).

Теперь возьмем совковую систему, когда часть людей походит "воспитание" зоной, другая армией и потом несут эти "ценности" в гражданскую жизнь - влияет-ли такая среда на психическое (или психологическое) здоровье окружающих?

Если я не ошибаюсь, то шутка про "недообследованных" - это из ссср.

В каждой шутке есть доля шутки. Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные"?Или все-таки есть умеренно НЕ "нормальные", на которых профильные специалисты махнули рукой как на "вариант нормы"?И в случае с концлагерем есть один момент, который мне не до конца понятен - имеет ли место быть ситуация (конкретно условия пребывания в концлагере), под воздействием которой, "нормальный" (если таковые существуют в природе) или "недообследованный" человек, станет НЕ "нормальным" со всеми вытекающими последствиями? Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Когда-то читал книгу про концлагерь, сейчас не помню как называлась, это было лет 40 назад. Написана человеком, прошедшим через это. Честно говоря, не знаю или может человек остаться условно "нормальным" после этого.Кроме того, жизнь в нездоровом окружении также может сделать здорового человека психически нездоровым (тот-же концлагерь, тюрьма, зона, армия с дедовщиной, пионерлагеря и школы (я уже усвоил, что буллинг - это не физическое воздействие, а как называется буллинг с физическим воздействием?).Теперь возьмем совковую систему, когда часть людей походит "воспитание" зоной, другая армией и потом несут эти "ценности" в гражданскую жизнь - влияет-ли такая среда на психическое (или психологическое) здоровье окружающих?Если я не ошибаюсь, то шутка про "недообследованных" - это из ссср.В каждой шутке есть доля шутки.



Балис Сруога "Ліс Богов " Балис Сруога "Ліс Богов " Востаннє редагувалось холява в Нед 27 кві, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз. холява 2 Форумчанин року Повідомлень: 5246 З нами з: 27.09.12 Подякував: 4140 раз. Подякували: 4538 раз. Профіль 5 22 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 16:44 Успіх написав: Hotab написав: важливо коли є освіта важливо коли є освіта Ні.

А точніше - не завжди!

От саме це я намагаюсь донести!(а не свої успіхи)



А успіхи - я вже просто приводжу, як результат(типу "от що сталось в результаті")



Я розумію, що люди з ВО(а особливо ті, які здобули 2 дипломи, потративши на це купу років свого життя!!!) - не хочуть визнавати, що в результаті це "фігня на пісному маслі"

Чому?

Бо "простий хлопець з села"... - далі вже знаєте



Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб - то тут питань нема!



А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!! Ні.А точніше - не завжди!От саме це я намагаюсь донести!(а не свої успіхи)А успіхи - я вже просто приводжу, як результат(типу "от що сталось в результаті")Я розумію, що люди з ВО(а особливо ті, які здобули 2 дипломи, потративши на це купу років свого життя!!!) - не хочуть визнавати, що в результаті це "фігня на пісному маслі"Чому?Бо "простий хлопець з села"... - далі вже знаєтеНі, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб- то тут питань нема!А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!!



На секунду влезу.

Продолжать не буду.

Если говорить ТОЛЬКО о материальном, ибо об остальном тут говорить, судя по всему не имеет смысла, то выпускник не условного, а вполне конкретного Гарварда, как правило, уже на последнем курсе имеет несколько офферов от будущих работодателей. Еще лет 7-8 назад минимальный размер был в 10куе в месяц на старт. Для США это тогда было не мало но и не много как для студента. Но прикол в том, что эту-же зп вынуждены были предлагать и работодатели из других стран, если хотели себе заполучить выпускника Гарварда.

Естественно, что между выпускником Гарварда и ЦПШ есть огромное количество вариаций. И меряться размерами успихов тут можно до потери пульса.

Только выпускники Гарварда, как правило, ими не меряются. Знаете почему? На секунду влезу.Продолжать не буду.Если говорить ТОЛЬКО о материальном, ибо об остальном тут говорить, судя по всему не имеет смысла, то выпускник не условного, а вполне конкретного Гарварда, как правило, уже на последнем курсе имеет несколько офферов от будущих работодателей. Еще лет 7-8 назад минимальный размер был в 10куе в месяц на старт. Для США это тогда было не мало но и не много как для студента. Но прикол в том, что эту-же зп вынуждены были предлагать и работодатели из других стран, если хотели себе заполучить выпускника Гарварда.Естественно, что между выпускником Гарварда и ЦПШ есть огромное количество вариаций. И меряться размерами успихов тут можно до потери пульса.Только выпускники Гарварда, как правило, ими не меряются. Знаете почему? rjkz

Повідомлень: 17252 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8554 раз. Подякували: 5397 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 16:48 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Я спал не научно, а в свое удовольствие Я спал не научно, а в свое удовольствие а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать. а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.



"-Женщина, которая спит за деньги?

-Проститутка!

-Нет, вахтерша." "-Женщина, которая спит за деньги?-Проститутка!-Нет, вахтерша." rjkz

Повідомлень: 17252 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8554 раз. Подякували: 5397 раз. Профіль 8 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 16:58 Water написав: ЛАД написав: вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится. вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.

ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш.

Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна", обслуговування вже схоже на обслуговування автомобіля, якщо він ще електричний.

Якось на задньому колесі я вибив 2 спиці зі сторони зірочок. Ну вибив так вибив, купив 5 спиць, ключі в мене є. Колесо зняв, зламані спиці повитягував, а як нові без зняття зірочок запихнуть я не зрозумів, а також не зовсім зрозумів як знять ці зірочки. Запитав у гугла, ага, потрібен спеціальний зйомник, біля 300 гривень, вони ще різні для різних систем та різної якості. Плюс спеціальний ключ для натягування спиць, плюс ще нормально вісімку убрать та шоб "яйця" не було.

Тануйогонафіг, подумав я, тупо запитав у гугла веломайстерню, сказали привозьте на огляд, або вони заберуть, якщо по місту- 200 гривень.

Привіз, сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей.

Вєлікі приймала дівчина Швидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга. Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина.

Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно.

Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих.

Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап. ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш.Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна", обслуговування вже схоже на обслуговування автомобіля, якщо він ще електричний.Якось на задньому колесі я вибив 2 спиці зі сторони зірочок. Ну вибив так вибив, купив 5 спиць, ключі в мене є. Колесо зняв, зламані спиці повитягував, а як нові без зняття зірочок запихнуть я не зрозумів, а також не зовсім зрозумів як знять ці зірочки. Запитав у гугла, ага, потрібен спеціальний зйомник, біля 300 гривень, вони ще різні для різних систем та різної якості. Плюс спеціальний ключ для натягування спиць, плюс ще нормально вісімку убрать та шоб "яйця" не було.Тануйогонафіг, подумав я, тупо запитав у гугла веломайстерню, сказали привозьте на огляд, або вони заберуть, якщо по місту- 200 гривень.Привіз, сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей.Вєлікі приймала дівчинаШвидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга.Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина.Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно.Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих.Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап.



Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный.

Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.

Кстати, почему-то вспомнился фрагмент фильма " Сержант Билко", когда его полковник приходит поинтересоваться как продвигается ремонт его машины.

Может кто смотрел? Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный.Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.Кстати, почему-то вспомнился фрагмент фильма " Сержант Билко", когда его полковник приходит поинтересоваться как продвигается ремонт его машины.Может кто смотрел? rjkz

Повідомлень: 17252 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8554 раз. Подякували: 5397 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:06 Faceless написав: rjkz написав: но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди? но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди?

Це має бути людина-кіт Це має бути людина-кіт



Квадропер...или как там правильно? Квадропер...или как там правильно? rjkz

Повідомлень: 17252 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8554 раз. Подякували: 5397 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:25 rjkz написав: Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный.

Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов. Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный.Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.

Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий. Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий. Water Повідомлень: 2957 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:44 rjkz написав: Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. ломает много чего далеко не только концлагерь. Детей ломает гнобление (буллинг тут не точное слово, гнобить ребёнка могут и родители) ещё ломает бедная эмоциональная среда. Там раньше был пример как макаку помещали в клетку и что из этого вышло. Полностью применимо и к детям. В период активного формирования мозга бедная среда гарантирует УО и другие проблемы.



rjkz написав: , а как называется буллинг с физическим воздействием , а как называется буллинг с физическим воздействием так и называется как вы написали.



Если считать буллингом все виды агрессии, тогда пропадает смысл этого термина.



Но некоторые психологи не вдаются в эти детали и если какой то ребенок получил "по шапке", сразу начинается визг про буллинг.



Шо поделаешь людям лень вникать. У буллинга четкая цель - затравить жертву. Если между пацанами/девушками какие то разборки, с дракой или без, но без цели затравить кого либо это не буллинг, а обычная агрессия. Как правило подростковая. В доподростковый период агрессия явление относительно редкое. Во первых сил особо нет агрессировать. Во вторых дети сами боятся как бы не стать обьектом агрессии.



есть некоторые девиации, при которых доподростковая агрессия возможна. Чаще всего такие дети мучают животных.



Ранее я наверное не точно выразился. Признак буллинга травля, а не наличие физ.воздействия или его отсутствие.



Принципиально разница огромная, буллинг действительно травит психику, его последствия хорошо изучены и описаны.



Но если условный пацан получил по морде одноразово, как бы неприятно, но это не буллинг и психику такое не травит. ломает много чего далеко не только концлагерь. Детей ломает гнобление (буллинг тут не точное слово, гнобить ребёнка могут и родители) ещё ломает бедная эмоциональная среда. Там раньше был пример как макаку помещали в клетку и что из этого вышло. Полностью применимо и к детям. В период активного формирования мозга бедная среда гарантирует УО и другие проблемы.так и называется как вы написали.Если считать буллингом все виды агрессии, тогда пропадает смысл этого термина.Но некоторые психологи не вдаются в эти детали и если какой то ребенок получил "по шапке", сразу начинается визг про буллинг.Шо поделаешь людям лень вникать. У буллинга четкая цель - затравить жертву. Если между пацанами/девушками какие то разборки, с дракой или без, но без цели затравить кого либо это не буллинг, а обычная агрессия. Как правило подростковая. В доподростковый период агрессия явление относительно редкое. Во первых сил особо нет агрессировать. Во вторых дети сами боятся как бы не стать обьектом агрессии.есть некоторые девиации, при которых доподростковая агрессия возможна. Чаще всего такие дети мучают животных.Ранее я наверное не точно выразился. Признак буллинга травля, а не наличие физ.воздействия или его отсутствие.Принципиально разница огромная, буллинг действительно травит психику, его последствия хорошо изучены и описаны.Но если условный пацан получил по морде одноразово, как бы неприятно, но это не буллинг и психику такое не травит. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 27 кві, 2025 17:59, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29671 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2475 раз. Подякували: 3473 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:45 Water написав: ЛАД написав: вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится. вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.

ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш. ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш.

С больничным не знаю, никогда не брал. С "відпусткою сам вирішуєш" - верно, но и оплачиваешь сам, никто тебе её не оплатит.

Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна", С великом всё понятно, хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".

Единственное уточнение - "Україну" делал не ХТЗ. Был такой велозавод ХВЗ. Тоже в Харькове.

Кроме "України" делал ещё и "Турист" (очень неплохой был, со "звёздочками") и "Орлёнка" (тут не уверен). От него давно оставался только один цех, остальное сдавали в аренду. Может, уже и вообще не осталось ничего.

О его судьбе можно почитать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 .

Сейчас прибегут всякие шаманы и расскажут о том, что "совковые" заводы никуда не годились, нам велосипеды производить не нужно, мы их купим в Китае за зерно кукурузы, а я совок с устаревшими взглядами.

Вот не знаю, что поставить - или С больничным не знаю, никогда не брал. С "відпусткою сам вирішуєш" - верно, но и оплачиваешь сам, никто тебе её не оплатит.С великом всё понятно, хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".Единственное уточнение - "Україну" делал не ХТЗ. Был такой велозавод ХВЗ. Тоже в Харькове.Кроме "України" делал ещё и "Турист" (очень неплохой был, со "звёздочками") и "Орлёнка" (тут не уверен). От него давно оставался только один цех, остальное сдавали в аренду. Может, уже и вообще не осталось ничего.О его судьбе можно почитатьСейчас прибегут всякие шаманы и расскажут о том, что "совковые" заводы никуда не годились, нам велосипеды производить не нужно, мы их купим в Китае за зерно кукурузы, а я совок с устаревшими взглядами.Вот не знаю, что поставить -или ЛАД 2 Повідомлень: 34166 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4836 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:56 ЛАД написав: а я совок с устаревшими взглядами.

а я совок с устаревшими взглядами.

Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами 😁

Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел. Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами 😁Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8114 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6424 раз. Подякували: 21494 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:56 Water написав: rjkz написав: Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный.

Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов. Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный.Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.

Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий. Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий. Есть и сегодня любители самостоятельно ремонтировать своё авто. Есть и сегодня любители самостоятельно ремонтировать своё авто. ЛАД 2 Повідомлень: 34166 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4836 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 288289290291292> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3919

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34