Wirująświatła написав:

rjkz написав: Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь. Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь.

rjkz написав: , а как называется буллинг с физическим воздействием , а как называется буллинг с физическим воздействием

ломает много чего далеко не только концлагерь. Детей ломает гнобление (буллинг тут не точное слово, гнобить ребёнка могут и родители) ещё ломает бедная эмоциональная среда. Там раньше был пример как макаку помещали в клетку и что из этого вышло. Полностью применимо и к детям. В период активного формирования мозга бедная среда гарантирует УО и другие проблемы.так и называется как вы написали.Если считать буллингом все виды агрессии, тогда пропадает смысл этого термина.Но некоторые психологи не вдаются в эти детали и если какой то ребенок получил "по шапке", сразу начинается визг про буллинг.Шо поделаешь людям лень вникать. У буллинга четкая цель - затравить жертву. Если между пацанами/девушками какие то разборки, с дракой или без, но без цели затравить кого либо это не буллинг, а обычная агрессия. Как правило подростковая. В доподростковый период агрессия явление относительно редкое. Во первых сил особо нет агрессировать. Во вторых дети сами боятся как бы не стать обьектом агрессии.есть некоторые девиации, при которых доподростковая агрессия возможна. Чаще всего такие дети мучают животных.Ранее я наверное не точно выразился. Признак буллинга травля, а не наличие физ.воздействия или его отсутствие.Принципиально разница огромная, буллинг действительно травит психику, его последствия хорошо изучены и описаны.Но если условный пацан получил по морде одноразово, как бы неприятно, но это не буллинг и психику такое не травит.