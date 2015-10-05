rjkz написав:Прошу прощения, что встреваю в вашу научную дискуссию, но в целом, с точки зрения психологии или может даже психиатрии, существуют "нормальные" люди? Или они, как подметил Сибарит - "недообследованные
как раз у психологов, педагогов, врачей и прочих ...ологов взгляды на нормы разнятся до крайностей. По большому счету какая разница? Даже если выяснится что чей то ребенок развивается не по норме, его что побегут обратно в роддом сдавать?
Есть состояния на грани нормы и патологий, они несут четко известные риски (а именно зависимость например от курения). Если человек курит пачку в день, и это бьёт по карману его семью, его жилье одежда пропахла дымом, ехать с ним в одном купе невозможно, но бросить он не может, норма или патология?
Когда ребенок начинает курить психолог понимает какие риски (помимо вреда здоровью) это несёт. Для этого и нужно понимание нормы/патологии, а не шоб шокировать ими родителей.
Например у ребёнка с СДВГ большой риск набрать лишний вес, этому есть обьяснение, я уже говорил еда - один из самых доступных мотивационных стимулов. Особенно сладкое. Если РАС к стимулам равнодушен, то СДВГ наоборот находится в их активном поиске. Отсюда гиперактивность.
Лишний вес ведет к тому что ребенка могут начать дразнить и на физкультуре он будет в конце списка по нормативам. Это все бьет по самооценке. И т.д.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 27 кві, 2025 18:20, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный. Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.
Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий.
Не, не было этой х.ни. Были инструменты, набор, который шел в комплекте и наборы рожковых ключей. И как-то бегали велики. Я больше скажу. Купил в 90-е свою первую, купленную за свои деньги машину. 20-летнюю "классику". Там был сделан капремонт двиглу прошлым хозяином. И коробку я не делал. Она проходила 2 года и когда я купил уже следующую, то она "сдохла" и продавал уже с коробкой, в которой не все передачи включались Да, так когда я ее только купил, там не работало почти ничего. Даже тормоза. Меня гаишник останавливал на третий день после покупки - я тормозил о бровку. Спидометр не работал - я не знал или превышал скорость. Фары, поворотники, дворники. Даже сиденья держались только на ремнях безопасности. Шаровые, наконечники, треснутые рычаги. Резина не лысая - корд торчал. Как-то сделал все это. Практически тем-же инструментом, который был у отца в гараже, которым делал велики. Несколько съемников друг дал попользоваться. Сиденья заварил. Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
rjkz написав:Известное изречение "ломает психику" - это как раз про концлагерь, если я не ошибаюсь.
ломает много чего далеко не только концлагерь. Детей ломает гнобление (буллинг тут не точное слово, гнобить ребёнка могут и родители) ещё ломает бедная эмоциональная среда. Там раньше был пример как макаку помещали в клетку и что из этого вышло. Полностью применимо и к детям. В период активного формирования мозга бедная среда гарантирует УО и другие проблемы.
rjkz написав:, а как называется буллинг с физическим воздействием
так и называется как вы написали.
Если считать буллингом все виды агрессии, тогда пропадает смысл этого термина.
Но некоторые психологи не вдаются в эти детали и если какой то ребенок получил "по шапке", сразу начинается визг про буллинг.
Шо поделаешь людям лень вникать. У буллинга четкая цель - затравить жертву. Если между пацанами/девушками какие то разборки, с дракой или без, но без цели затравить кого либо это не буллинг, а обычная агрессия. Как правило подростковая. В доподростковый период агрессия явление относительно редкое. Во первых сил особо нет агрессировать. Во вторых дети сами боятся как бы не стать обьектом агрессии.
есть некоторые девиации, при которых доподростковая агрессия возможна. Чаще всего такие дети мучают животных.
Ранее я наверное не точно выразился. Признак буллинга травля, а не наличие физ.воздействия или его отсутствие.
Принципиально разница огромная, буллинг действительно травит психику, его последствия хорошо изучены и описаны.
Но если условный пацан получил по морде одноразово, как бы неприятно, но это не буллинг и психику такое не травит.
Если не одноразово? Систематически? В комбинации с психологическим буллингом? Если не один на один, а все против одного?
rjkz написав:Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный. Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.
Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий.
Після того як прочитав, склалась асоціація з новиною про реальні проблеми з заміною лампочок поколінням Z...
Якщо знаходити собі виправдання за принципом, техніка то не моє, майже всі так роблять... то у нас мало хто самостійно може поміняти змішувач, розетку, провести обслуговування бойлера, не кажучи про більш серйозні речі. Ваш вибір, знати та вміти більше, про те чим користуєшся, або віддати на аутсорс, не шукайте собі виправдання, то тільки Ваш вибір.
З самостійним обслуговуванням не все так драматиччно, як Ви описуєте. І, те що ви заплатили, дозволило б придбати набір інструментів для подальшого обслуговування у зручний час, а якщо велосипед у сім'ї ще і не один... makes sense
Зйомники кареток, їх то всього штуки три різних типів, які покривають більшість моделей, зйомники підшипників та зірочок, туди ж, як і ванночки для обслуговування цепу та зірочок, Зміна та регулювання спиць, має свої чіткі не складні закономірності, якщо обод не "в гавно", то не складно взагалі, дідівська крейда в поміч... Якщо велосипед не на півроку, то "свої" ключі, як правило є, якщо дві руки не ліві...
Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами 😁 Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел.
У меня были Зайка2 (с которого потом убрали боковые колеса), Школьник (наверное, самые остались впечатления от него), Салют и Турист. Салют был несколько туговат и довольно тяжелый, чтобы его поднимать подростку, на которого он был расчитан. Минск в эом плане был чуть лучше. Именно Школьник - легкий, маневренный.
Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами 😁 Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел.
У меня были Зайка2 (с которого потом убрали боковые колеса), Школьник (наверное, самые остались впечатления от него), Салют и Турист. Салют был несколько туговат и довольно тяжелый, чтобы его поднимать подростку, на которого он был расчитан. Минск в эом плане был чуть лучше. Именно Школьник - легкий, маневренный.
Крім Салюта, був більш зручний, швидкий і трохи легший прибалтійський Таурус, з тим же діаметром коліс.
rjkz написав:Электровелика у меня никогда не было, но были обычные. В тч и спортивный. Как-то сам все делал, не было никаких СТО для великов.
Тобто для вас нема питання технічного обслуговування амортизаційної вилки, у вас в наявності зйомники для усіх кареток, підшипників, тензометр завжди лежить на столі, дискові гальма- не питання. Вітаю, а для мене це проє...сь усі вихідні дні без гарантії шо я все вірно зібрав, заради чого? Я сплатив гроші за ремонт, мені нагадали коли краще зробити ТО, все, для мене це питання стало зовсім не питанням. Судячи з кількості вєліків у майстерні, я не один такий.
Есть и сегодня любители самостоятельно ремонтировать своё авто.
Зависит от авто. Такую простую машину как ВАЗ ремонтировать - фигня вопрос. Современную немецкую или японскую лучше на СТО. Зачастую там идут специнструменты даже для того, чтобы открутить винт. Для ВАЗА отвертки крестовая или плоская. Для некоторых машин только фирменные "звездочки". У меня такая была.
Сибарит написав:Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами 😁 Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел.
У меня были Зайка2 (с которого потом убрали боковые колеса), Школьник (наверное, самые остались впечатления от него), Салют и Турист. Салют был несколько туговат и довольно тяжелый, чтобы его поднимать подростку, на которого он был расчитан. Минск в эом плане был чуть лучше. Именно Школьник - легкий, маневренный.
Крім Салюта, був більш зручний, швидкий і трохи легший прибалтійський Таурус, з тим же діаметром коліс.
У нас во дворе только у одного, кажется, он был. К слову, несмотря на то, что почти все товары в ссср были г.но по качеству, именно велосипеды я не сказал-бы чтобы были плохие. Там и ломаться особо не было чему.