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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:04
Сибарит написав: ЛАД написав:
а я совок с устаревшими взглядами.
Тогда я тоже совок с устаревшими взглядами
Ни на чём лучше туриста я не ездил. Современная мода диктует столь малый кастер, что велосипед невозможно удержать. На наших старых можно было вообще руль не держать. Сравнивал относительно недавно, это не потому, что я постарел.
Не знаю, не знаю. Якось йду ввечері вздовж проспекту, темно - по дорозі їде лісапєдіст, обидвими руками тримає телефон і втупився туди. Псіх
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:05
ЛАД написав:
хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".
Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:22
rjkz написав:
Не, не было этой х.ни.
Были инструменты, набор, который шел в комплекте и наборы рожковых ключей.
И как-то бегали велики.
Ви порівняли інструмент з пальцем. Я теж так думав, поки не виламав 2 спиці у сучасному вєліку.
Купил в 90-е свою первую, купленную за свои деньги машину.
20-летнюю "классику".
Сиденья заварил.
І ви продовжуєте їздити та самостійно ремонтувати 50-річного вже тоді, на етапі випуску, застарівшого Фіата?
Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
У мене на обох ногах проблема- вростає ніготь, тому дійсно, педікюр мені робить майстер.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:26
rjkz написав:
У меня были Зайка2 (с которого потом убрали боковые колеса), Школьник (наверное, самые остались впечатления от него), Салют и Турист.
Туриста своего у меня не было, давали покататься. Остальной путь точно такой же.
Салют действительно тяжеловат, но весьма удобен. И бегал без всякого обслуживания.
Вот в Школьнике, помнится, пришлось научиться перебирать заднюю втулку, чтобы тормозил.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:29
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:30
Віталій, от бачите - не подобався вам майонез, то от обговорення радянських лісапетів
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:32
Сибарит написав: rjkz написав:
У меня были Зайка2 (с которого потом убрали боковые колеса), Школьник (наверное, самые остались впечатления от него), Салют и Турист.
Туриста своего у меня не было, давали покататься. Остальной путь точно такой же.
Салют действительно тяжеловат, но весьма удобен. И бегал без всякого обслуживания.
Вот в Школьнике, помнится, пришлось научиться перебирать заднюю втулку, чтобы тормозил.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:35
Faceless написав:
Віталій, от бачите - не подобався вам майонез, то от обговорення радянських лісапетів
читаю и не нарадуюсь. людям хоть что то интересно.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:36
_Mykola_ написав:
З самостійним обслуговуванням не все так драматиччно, як Ви описуєте.
І, те що ви заплатили, дозволило б придбати набір інструментів для подальшого обслуговування у зручний час, а якщо велосипед у сім'ї ще і не один... makes sense
А це мені для чого? Мені це не цікавий такий ремонт, зовсім не цікавий.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:43
Water написав: rjkz написав:
Не, не было этой х.ни.
Были инструменты, набор, который шел в комплекте и наборы рожковых ключей.
И как-то бегали велики.
Ви порівняли інструмент з пальцем. Я теж так думав, поки не виламав 2 спиці у сучасному вєліку.
Купил в 90-е свою первую, купленную за свои деньги машину.
20-летнюю "классику".
Сиденья заварил.
І ви продовжуєте їздити та самостійно ремонтувати 50-річного вже тоді, на етапі випуску, застарівшого Фіата?
Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
У мене на обох ногах проблема- вростає ніготь, тому дійсно, педікюр мені робить майстер.
Спицы менял сам. Кстати, это было пару раз за все время.
На Петропавловской был магазин МОтовелотовары, там было ВСЕ.
Ключ для спиц шел в наборе к великам.
Натяжение спиц делали "на глаз", по упругости с остальными спицами.
Естественно, на тех Жигулях я уже лет 25 не езжу.
С ногтями и волосами (оставшимися
) справляюсь сам.
Это было гениальное решение - купить машинку для стрижки. За 30 долларов.
Сэкономило кучу времени и, чего уж там скрывать, денег. Самая дещевая стрижка - 25 долларов в моей локации. Сам стригусь 2-3 раза в месяц и каждого из детей около раза в месяц. Машинке уже лет 10 наверное. Считайте.
Про время вообще молчу.
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