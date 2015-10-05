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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 291292293294>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:47

  Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.

А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите


Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:49

Re: Психологія та інші цікавинки

Багато їздив раніше. В дитинстві ясна справа.
І в дорослому 10 років .
Наїжджав багато. Частіше сам крутив свій Ардіс , але це по економії. Зараз би мабуть, якби юзав велік, купив щось якісніше/надійніше і таки віддавав його в ремонт.
В умовах квартири без гаража зберігати ключі, масла, салідол, ванночки для промивання.. Мабуть ні))

Замінити повітряний фільтр і фільтр салону - це єдине що я зараз роблю в машині. А, ну диски перекинути зима/літо можу.
Міг би замінити масло , але не хочу купляти зйомник для фільтра, шукати ті ями. Коротше переріс я це))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:49

Re: Психологія та інші цікавинки

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.

А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите


Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:51

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Багато їздив раніше. В дитинстві ясна справа.
І в дорослому 10 років .
Наїжджав багато. Частіше сам крутив свій Ардіс , але це по економії. Зараз би мабуть, якби юзав велік, купив щось якісніше/надійніше і таки віддавав його в ремонт.
В умовах квартири без гаража зберігати ключі, масла, салідол, ванночки для промивання.. Мабуть ні))

Замінити повітряний фільтр і фільтр салону - це єдине що я зараз роблю в машині. А, ну диски перекинути зима/літо можу.
Міг би замінити масло , але не хочу купляти зйомник для фільтра, шукати ті ями. Коротше переріс я це))
Тут ще додається, якщо авто нове з салону, то ця самодіяльність взагалі втрачає сенс, бо так можна і без гарантії залишитись
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 19:57

Что за привычка обрезать цитаты? 😁
  rjkz написав:"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)

С которой живёт.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:01

  rjkz написав:Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:10

  rjkz написав:Это было гениальное решение - купить машинку для стрижки. За 30 долларов.
Сэкономило кучу времени и, чего уж там скрывать, денег. Самая дещевая стрижка - 25 долларов в моей локации.

Так вам важлива економія, чи як ви виглядаєте? Бо моя знайома з US стрижеться раз на рік за 90 баксів, а фарбує її власний чоловік. Каже шо усім пофіг як хто виглядає у офісі, практично ніхто не фарбується, але їй самій не подобається виглядать неохайно.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:13

  rjkz написав:Естественно, на тех Жигулях я уже лет 25 не езжу.

Ну так в сучасному авті ви теж ковиряєтесь без майстрів, усе сам, заради економії?
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:19

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Water написав:
  ЛАД написав:хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".

Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.

Ви теж, як і я, не назвете свій бізнес? :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:30

Раз пішла така п'янка - ріж останній огірок!©))

  Faceless написав:А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Скажіть, а епіляцію/депіляцію вам теж майстер робить?

І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного, :mrgreen: додам/уточню - в носі і під пахвами.
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