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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:47
Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
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rjkz
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:49
Багато їздив раніше. В дитинстві ясна справа.
І в дорослому 10 років .
Наїжджав багато. Частіше сам крутив свій Ардіс , але це по економії. Зараз би мабуть, якби юзав велік, купив щось якісніше/надійніше і таки віддавав його в ремонт.
В умовах квартири без гаража зберігати ключі, масла, салідол, ванночки для промивання.. Мабуть ні))
Замінити повітряний фільтр і фільтр салону - це єдине що я зараз роблю в машині. А, ну диски перекинути зима/літо можу.
Міг би замінити масло , але не хочу купляти зйомник для фільтра, шукати ті ями. Коротше переріс я це))
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:49
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно
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Faceless
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:51
Hotab написав:Багато їздив раніше. В дитинстві ясна справа.
І в дорослому 10 років .
Наїжджав багато. Частіше сам крутив свій Ардіс , але це по економії. Зараз би мабуть, якби юзав велік, купив щось якісніше/надійніше і таки віддавав його в ремонт.
В умовах квартири без гаража зберігати ключі, масла, салідол, ванночки для промивання.. Мабуть ні))
Замінити повітряний фільтр і фільтр салону - це єдине що я зараз роблю в машині. А, ну диски перекинути зима/літо можу.
Міг би замінити масло , але не хочу купляти зйомник для фільтра, шукати ті ями. Коротше переріс я це))
Тут ще додається, якщо авто нове з салону, то ця самодіяльність взагалі втрачає сенс, бо так можна і без гарантії залишитись
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Додано: Нед 27 кві, 2025 19:57
Что за привычка обрезать цитаты? 😁
rjkz написав:
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
С которой живёт.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:01
rjkz написав:
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:10
rjkz написав:
Это было гениальное решение - купить машинку для стрижки. За 30 долларов.
Сэкономило кучу времени и, чего уж там скрывать, денег. Самая дещевая стрижка - 25 долларов в моей локации.
Так вам важлива економія, чи як ви виглядаєте? Бо моя знайома з US стрижеться раз на рік за 90 баксів, а фарбує її власний чоловік. Каже шо усім пофіг як хто виглядає у офісі, практично ніхто не фарбується, але їй самій не подобається виглядать неохайно.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:13
rjkz написав:
Естественно, на тех Жигулях я уже лет 25 не езжу.
Ну так в сучасному авті ви теж ковиряєтесь без майстрів, усе сам, заради економії?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:19
Water написав: ЛАД написав:
хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".
Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить
. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.
Ви теж, як і я, не назвете свій бізнес?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:30
Faceless написав:
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Скажіть, а епіляцію/депіляцію вам теж майстер робить?
І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного,
додам/уточню - в носі і під пахвами.
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