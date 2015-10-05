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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:34
Успіх написав: Faceless написав:
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Скажіть, а епіляцію/депіляцію вам теж майстер робить?
І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного,
додам/уточню - в носі і під пахвами.
а ты попробуй сам между ягодиц сделать...
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:34
Успіх написав: Faceless написав:
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Скажіть, а епіляцію/депіляцію вам теж майстер робить?
І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного,
додам/уточню - в носі і під пахвами.
В носі, вухах, між бровами воском зазвичай роблять безкоштовно, якщо треба, на додачу до стрижки.
Інше не практикував
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:35
Успіх
І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного,
додам/уточню - в носі і під пахвами.
Після того, як Долярчик зрозумів, що він єдиний хто мастурбує в однушці в залі на дивані , він шукає хто ще бриє підмишки і не тільки.
Ну тут у тебе шансів більше знайти )))
а ты попробуй сам между ягодиц сделать...
І щоб сини не спалили.
В носі, вухах, між бровами воском зазвичай роблять безкоштовно, якщо треба, на додачу до стрижки.
Це при якій ціні стрижки?
Бо за 500-600 грн я максимум за брови можу сказати, і то лише підстригти, не просапувати (хоча частіше дєвочка сама пропонує). А от в ніс і вуха я за цю суму якось не запрошую)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 кві, 2025 20:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:38
Успіх написав: Water написав: ЛАД написав:
хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".
Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить
. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.
Ви теж, як і я, не назвете свій бізнес?
Кайтерінг.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:41
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:49
Hotab написав:Це при якій ціні стрижки?
Бо за 500-600 грн я максимум за брови можу сказати, і то лише підстригти, не просапувати (хоча частіше дєвочка сама пропонує). А от в ніс і вуха я за цю суму якось не запрошую)
Від 850 за стрижку+бороду.
І якось в барбершопах майстри самі хлопці
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