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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 292293294295296>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:34

  Успіх написав:
  Faceless написав:А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Скажіть, а епіляцію/депіляцію вам теж майстер робить?

І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного, :mrgreen: додам/уточню - в носі і під пахвами.

а ты попробуй сам между ягодиц сделать...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:34

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Скажіть, а епіляцію/депіляцію вам теж майстер робить?

І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного, :mrgreen: додам/уточню - в носі і під пахвами.

В носі, вухах, між бровами воском зазвичай роблять безкоштовно, якщо треба, на додачу до стрижки.
Інше не практикував
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:35

Постійна рубрика «розказуй де побрито, тут усі свої»

Успіх
І щоб Хотаба не скрутило від прочитаного, :mrgreen: додам/уточню - в носі і під пахвами.


Після того, як Долярчик зрозумів, що він єдиний хто мастурбує в однушці в залі на дивані , він шукає хто ще бриє підмишки і не тільки.
Ну тут у тебе шансів більше знайти )))
а ты попробуй сам между ягодиц сделать...

І щоб сини не спалили.

В носі, вухах, між бровами воском зазвичай роблять безкоштовно, якщо треба, на додачу до стрижки.

Це при якій ціні стрижки?
Бо за 500-600 грн я максимум за брови можу сказати, і то лише підстригти, не просапувати (хоча частіше дєвочка сама пропонує). А от в ніс і вуха я за цю суму якось не запрошую)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 кві, 2025 20:55, всього редагувалось 4 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:38

  Успіх написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".

Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.

Ви теж, як і я, не назвете свій бізнес? :D

Кайтерінг.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:41


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:49

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Це при якій ціні стрижки?
Бо за 500-600 грн я максимум за брови можу сказати, і то лише підстригти, не просапувати (хоча частіше дєвочка сама пропонує). А от в ніс і вуха я за цю суму якось не запрошую)

Від 850 за стрижку+бороду.
І якось в барбершопах майстри самі хлопці
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Пи…ц , це точно фінансовий форум ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:12

  yama написав:Пи…ц , це точно фінансовий форум ?


Так-так, заходь розказуй, скільки податків з доходів (не)платиш.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:15

  yama написав:Пи…ц , це точно фінансовий форум ?

Финансово-психологический
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:16

Re: Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:
  yama написав:Пи…ц , це точно фінансовий форум ?

Финансово-психологический
Псіходєлічєскій
Faceless
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