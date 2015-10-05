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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 293294295296>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:32

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:37

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите


Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно :)


А кто сказал про неохайность?
Или ногти надо размякивать и полировать?
Спешу заверить, я их не обгрызаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:40

Re: Психологія та інші цікавинки

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5850161:Faceless"]
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите


Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно :)


А кто сказал про неохайность?
Или ногти надо размякивать и полировать?
Спешу заверить, я их не обгрызаю.[/quote]Ну слава богу, заспокоїли
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:41

  Сибарит написав:Что за привычка обрезать цитаты? 😁
  rjkz написав:"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)

С которой живёт.


Вот тут не согласен.
Жить надо все таки с женой, а для семейной гармонии, средний показатель красоты должен быть на уровне.
Поэтому красота жены должна компенсировать брутальность мужчины.
:lol:
"Кому и кобыла - невеста"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:06

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх до успіха прийшов
https://www.youtube.com/shorts/3VsfMJrTI4k

Я ж тобі казав, що той чел постійно ТЕБЕ нагадує мені, як я на нього в шортсах натикаюсь :lol:

Ти б теж, крім свого блогу, міг би викладати свої відосики. А там дивись - і монетизація ютубчику може покрила б твої базові 150$/міс.!

ДумайТЕ!©

Це вже з філіпінкою на Філіпінах. Ночкін навчить, правда хотабе?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:09

  Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.

А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите

недавно я увидел огромного мужика в маникюрном салоне SEIZO.
как это теперь развидеть
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:13

  Water написав:
  ЛАД написав:хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".

Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.
Не знаю, какой бизнес был у вас, но автомастеров таких я встречал несколько, работали где-то, потом начинали самостоятельный полёт. Правда, все они жили в частных домах и работали на дому, т.е. арендовать помещение им было не нужно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:15

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:

Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.

Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій. Тодішні міста це суцільне гівно, сморід, хвороби, маразм і дикість, а не накрохмалені напомажені галантні кавалєри. Місяцями немиті, смердючі, вошиві (навіть аристократія), перуки носили щоб приховати повальні симптоми сифілісу, шляпи - бо з вікон на вулиці виливали помиї і гівно прямо на перехожих. Системи каналізації були рідкістю, тому вулицями по канавах текли відходи життєдіяльності і промислові відходи майстерень, боєнь і т п.

Фанфан це ж ще той ухуйлянт, романтизований
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:19

flyman
Ночкін навчить, правда хотабе?


Звичайно що навчить.
Перейдете на оранжевий ютуб, там успішний «блог» буде))
Долярчику не розказуй за ці легкі гроші, не треба тобі та конкуренція.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:20

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой.

По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи.

з базовим доходом/витратами $150 в місяць і на Філіпінах філіпінкам рай, Ночкін підтведить
flyman
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