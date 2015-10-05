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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 21:32
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Wirująświatła
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Додано: Нед 27 кві, 2025 21:37
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно
А кто сказал про неохайность?
Или ногти надо размякивать и полировать?
Спешу заверить, я их не обгрызаю.
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rjkz
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Додано: Нед 27 кві, 2025 21:40
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5850161:Faceless"]
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно
А кто сказал про неохайность?
Или ногти надо размякивать и полировать?
Спешу заверить, я их не обгрызаю.[/quote]Ну слава богу, заспокоїли
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Faceless
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Додано: Нед 27 кві, 2025 21:41
Сибарит написав:
Что за привычка обрезать цитаты? 😁
rjkz написав:
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
С которой живёт.
Вот тут не согласен.
Жить надо все таки с женой, а для семейной гармонии, средний показатель красоты должен быть на уровне.
Поэтому красота жены должна компенсировать брутальность мужчины.
"Кому и кобыла - невеста"(с)
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rjkz
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:06
Успіх написав:
Я ж тобі казав, що той чел постійно ТЕБЕ нагадує мені, як я на нього в шортсах натикаюсь
Ти б теж, крім свого блогу, міг би викладати свої відосики. А там дивись - і монетизація ютубчику може покрила б твої базові 150$/міс.!
ДумайТЕ!©
Це вже з філіпінкою на Філіпінах. Ночкін навчить, правда хотабе?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:09
Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
недавно я увидел огромного мужика в маникюрном салоне SEIZO.
как это теперь развидеть
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:13
Water написав: ЛАД написав:
хорошая мастерская большое дело, но тут возможна та же проблема, что с автомастерами - человек поработает, научится и... уйдёт на вольные хлеба, чтобы не работать "на дядю".
Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.
Не знаю, какой бизнес был у вас, но автомастеров таких я встречал несколько, работали где-то, потом начинали самостоятельный полёт. Правда, все они жили в частных домах и работали на дому, т.е. арендовать помещение им было не нужно.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:15
Faceless написав: Wirująświatła написав:
Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.
Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій. Тодішні міста це суцільне гівно, сморід, хвороби, маразм і дикість, а не накрохмалені напомажені галантні кавалєри. Місяцями немиті, смердючі, вошиві (навіть аристократія), перуки носили щоб приховати повальні симптоми сифілісу, шляпи - бо з вікон на вулиці виливали помиї і гівно прямо на перехожих. Системи каналізації були рідкістю, тому вулицями по канавах текли відходи життєдіяльності і промислові відходи майстерень, боєнь і т п.
Фанфан це ж ще той ухуйлянт, романтизований
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:19
flyman
Ночкін навчить, правда хотабе?
Звичайно що навчить.
Перейдете на оранжевий ютуб, там успішний «блог» буде))
Долярчику не розказуй за ці легкі гроші, не треба тобі та конкуренція.
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Hotab
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:20
Сибарит написав: ЛАД написав:
А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой.
По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи.
з базовим доходом/витратами $150 в місяць і на Філіпінах філіпінкам рай, Ночкін підтведить
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