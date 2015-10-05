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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:21
освіта тільки розсуває горизонти, трохи вчить як вчитись.
а вчитись прийдеться все життя.
"меняйся или умри"
в 20 лет, конечно, так х..ярить курсовые по мостам ночами, сейчас здоровья не хватит.
помню я накидал в маткаде алгоритм расчёта узлов КМ и шпарил курсачи всему потоку. ноутбук купил.
забавно, что самыми тупыми был поток военной кафедры) ни черта посчитать не могли. а денег у них откуда-то было всегда много.
видимо, для баланса, теперь их деньги нужно вернуть обратно с учётом пени
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:23
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
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Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.---------------------------------
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно
Ну, почему неохайно.
Ногти вполне можно постричь и самому.
А вот со стрижкой сложнее. Самому себе несколько проблематично. Сейчас уже давненько стригусь сам, но это потому, что после появления приличной лысины стригусь практически под ноль.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:25
Сибарит написав:
Что за привычка обрезать цитаты? 😁
rjkz написав:
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
С которой живёт.
Чаще бывает наоборот.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:26
кстати, барабашов, у меня бывало просили 3,14зды с военного потока. сегодня, это спившиеся больные люди. жёны кормят кашкой. на последней встрече выпускников - жалкое зрелище
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 27 кві, 2025 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:27
Water написав: rjkz написав:
Это было гениальное решение - купить машинку для стрижки. За 30 долларов.
Сэкономило кучу времени и, чего уж там скрывать, денег. Самая дещевая стрижка - 25 долларов в моей локации.
Так вам важлива економія, чи як ви виглядаєте? Бо моя знайома з US стрижеться раз на рік за 90 баксів, а фарбує її власний чоловік. Каже шо усім пофіг як хто виглядає у офісі, практично ніхто не фарбується, але їй самій не подобається виглядать неохайно.
К моей жене раз в несколько месяцев приходит знакомая парикмахер.
И таки да, 90 долларов.
Но мне намного удобней стричься самому, чем куда-то идти, там сидеть в очереди, потом кто-то будет что-то делать минут 20.
В результате это выльется в несколько часов потерянного времени.
Я уж не говорю, что это надо найти "окно" во времени и все раскидать так чтобы всунуть.
А так, минимум гемора и времени.
И не думаю что результат хуже.
Деньги? Ну, если посчитать, то не такая уж маленькая экономия.
Это минимально 25 баксов, я на ветке про эмиграцию писал, что знаклмый стрижеься раз в 2 недели по 40 долларов за стрижку.
Только потом как остался без работы так через 4 месяца оказался в шелтере, потому как деньги закончились и нечем было аренду платить.
А если подумать, то в том числе и деньги за стрижку лежат на СД и приносят другие деньги, которые тоже пойдут на пассивный доход и тд.
Итого имеем совмещение приятного с полезным.
Что считать приятным, а что полезным - рещайте сами.
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rjkz
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:35
Water написав: rjkz написав:
Естественно, на тех Жигулях я уже лет 25 не езжу.
Ну так в сучасному авті ви теж ковиряєтесь без майстрів, усе сам, заради економії?
Не, до отъезда я обслуживал машину на официальном СТО производителя.
В НЙ иметь машину - гемор.
Лучше на ОТ, такси или в крайнем случае иногда брать в аренду.
Как-то засвербело купить, брал в аренду....как минут 40 искал где припарковаться - желание отпало покупать.
Ну и про деньги тоже.
Владение машиной тут - это примерно 1К в месяц. Страховки дорогие, штрафы (как ни старайся быть аккуратнымм водителем - все равно нарушишь), паркинг, толлы, амортизация (или платеж за лиз). Не раз было, что была назначена встреча, человек подъезжал "Я тут, паркуюсь". Минут 10-30 нет. Паркинг ищет, круги наматывает по блокам. Тануна.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:35
У меня 2 машинки, Панасоник и мозер с с насадками до 4 см. Иногда стригусь не сам, но дома. Если в предыдущий раз парикмахеры "перемудрили"Лысых- коротко стриженных до 2 см которые ходят в парикмахерские вообще не понимаю
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 27 кві, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:36
Hotab написав:
Після того, як Долярчик зрозумів, що він єдиний хто мастурбує в однушці в залі на дивані , він шукає хто ще бриє підмишки і не тільки
Овввва, як тебе тригернуло!
А Фейслес - нормально відповів на моє питання.
Та бачу, тебе ще тригерить/судиш по собі про мастурбацію?
Що, таки донька тебе спалила, чи навпаки?
Не соромся - тут всі свої!©
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:36
всё, что мне нужно - бритва и рюкзак с несколькими вещами.
никаких барбершопов, парикмахерских, маникюрных салонов.
недавно видел назначение какого-то главного СБУшника - фото на дорогую камеру типа он на фотосессии на фронте, с бородкой из барбершопа, дорогие очки, чистая одёжка, и броник зачем-то.
очередная баба из салона красоты, типа пухляша мамкиного бойца буданова))
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:37
Успіх написав: Faceless написав:
ніхто не може похвалитися такими видатними досягненнями
Hotab написав:
то ніякий не шалений успіх
Hotab написав:
щоб вживити отаку гіпертрофовану потребу визнання і потребу в похвалі.
Всі ми +/- однакового добились/досягли успіху!
Але, є АЛЕ!!!
Я разом з вами НЕ закінчував "ваші Гарварди"!!!
То, як так?©😁😁😁
Як так, що умовні альпіністи вилізли на вершину Евересту - всі такі, наче, "круті", в дорогому споряджені, тренувались РОКАМИ
(!!!) підкоряти вершини гір... - а тут повертають головою і бачать, як якийсь простий "пастух з села" зі звичайною мотузкою і ще якоюсь ржавою киркою - теж поруч них виліз на вершину Евересту!!!
Як так?©😁😁😁
це до Вітальєна, чи є девіантною поведінка приниження інших
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