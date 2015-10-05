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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:37
Faceless написав:
Hotab написав:Це при якій ціні стрижки?
Бо за 500-600 грн я максимум за брови можу сказати, і то лише підстригти, не просапувати (хоча частіше дєвочка сама пропонує). А от в ніс і вуха я за цю суму якось не запрошую)
Від 850 за стрижку+бороду.
І якось в барбершопах майстри самі хлопці
У нас подешевле.
Правда, уже года полтора не был, может, цены выросли. Но никакой "епіляціі/депіляціі" не предлагали.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:38
Да, щетину стригу машинкой
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:41
Бетон написав:
в 20 лет, конечно, так х..ярить курсовые по мостам ночами, сейчас здоровья не хватит.
помню я накидал в маткаде алгоритм расчёта узлов КМ и шпарил курсачи всему потоку. ноутбук купил
Я там вище запитував - вже потерли.
Бетон, а розкажи, що далі було після "шпарення курсових"? Як дійшов до успіху? Як і коли настав "переломний момент"?
Квартира в спадок впала, чи батьки багаті?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:44
Water написав: Успіх написав: Water написав:
Не скажу саме за авто або вело-бізнес, але з власного досвіду ведення довоєнного бізнесу, якщо людина гарний спеціаліст, то це не означає шо він узяв і почав зароблять гроші. З моїх працівників декілька пішли і хотіли тупо скопіювать мій бізнес, прикриваючись ім`ям, ще й деяких моїх постійних клієнтів переманить
. Але ні, вроді всі пішли далі працювать на дядю, хоча чесно кажучи, долею кожного я не цікавився і взад я більше таких не брав.
Ви теж, як і я, не назвете свій бізнес?
Кайтерінг.
Ой.
А я только что сам борщ сварил на семью.
Надо было Вас позвать.
Вам надо в США.
Тут народ сам не готовит почти.
Мы иногда на пляж на пикник выбираемся (там столики по кругу стоят), жена обычно пиццу печет, что-то еще берем.
А народ большие гулянки организовывает с кейтерингом и развлекаловкамми.
И неплохо платят за это.
Я как-то видел на террасе соседнего билдинга семья устроила торжество - человек 8 было за столом. С официантами, поварами, басбоями, грилем...чуть-ли не персонала было больше чем людей за столом.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:52
Успіх написав: Бетон написав:
в 20 лет, конечно, так х..ярить курсовые по мостам ночами, сейчас здоровья не хватит.
помню я накидал в маткаде алгоритм расчёта узлов КМ и шпарил курсачи всему потоку. ноутбук купил
Я там вище запитував - вже потерли.
Бетон, а розкажи, що далі було після "шпарення курсових"? Як дійшов до успіху? Як і коли настав "переломний момент"?
Квартира в спадок впала, чи батьки багаті?
батька в мене не було. він загинув після народження. перші роки в Києві я жив в наркоманів, вбивць, у бабулі без ніг в кладовій на ДВС.
на першу квартиру я назбирав будуючи власноруч будинок в березівці з наступною реалізацією. будівництво давало змогу акумулювати кошти з зарплати.
головне склепати з дерева битовку і все буде
кстати, прикол, что этот ноутбук нарики у меня свиснули и сдали в ломбард на дозу, пока я на работе был))
они жили в соседней комнате. и каждый день я слышал как они кричат когда колятся
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 27 кві, 2025 22:59, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:54
Сибарит написав: Успіх написав:
А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!!
Абисняю 😁
После значительно более скромного ВУЗа я ни дня не ходил на работу "к звонку". Когда Вы открывали свой магазин, я ещё сладко спал.
Вот для этого и нужно ВО. Мне.
Мне не совсем понятно, зачем Вы смешали в одну кучу бизнесменов с прокурорами, но для того, чтобы иметь хотя бы шанс туда пробиться, тоже нужно образование. Для бизнеса подходит вариант самообразования, но не менее серьезного, чем в ВУЗе.
Вторая попытка спровоцировать форумчан, чтобы начали мериться активами, выглядит ещё более неуклюже, чем первая. Надо уметь останавливаться: не получается, так не получается.
питання в іншому, це ж не порівнювати до Трампа/Маска що родилися із золотою ложкою, а простого долярчика із 8ма клясами та здобутими 2ма квартирами у майже мільйоннику та олімпійця-золотомедальника хотаба, який нацмудив збюджетної циці (яку наповнювали успішні Успіхи) Кампус біля столичного ШРТ та пенсію поізносівшєгося мірного врємєні 500ує
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 кві, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 22:55
rjkz написав:
А я только что сам борщ сварил на семью.
Надо было Вас позвать.
Вам надо в США.
Тут народ сам не готовит почти.
Мы иногда на пляж на пикник выбираемся (там столики по кругу стоят), жена обычно пиццу печет, что-то еще берем.
А народ большие гулянки организовывает с кейтерингом и развлекаловкамми.
И неплохо платят за это.
Я как-то видел на террасе соседнего билдинга семья устроила торжество - человек 8 было за столом. С официантами, поварами, басбоями, грилем...чуть-ли не персонала было больше чем людей за столом.
Ох і економите бабла стільки! І на стрижках, і на манікюрі/педікюрі, і на приготуванні їжі, і самі багато чого ремонтуєте... і мабуть, ще на чомусь не одному економите гроші... - та тут зараз Хотаб, Фейслес і ще деякі форумчани усвідомлять, що вони ВЖЕ за своє життя проср... ой, втратили(не зекономили), як мінімум на одну квартиру!
Як так?©
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:02
Бетон написав: Успіх написав: Бетон написав:
в 20 лет, конечно, так х..ярить курсовые по мостам ночами, сейчас здоровья не хватит.
помню я накидал в маткаде алгоритм расчёта узлов КМ и шпарил курсачи всему потоку. ноутбук купил
Я там вище запитував - вже потерли.
Бетон, а розкажи, що далі було після "шпарення курсових"? Як дійшов до успіху? Як і коли настав "переломний момент"?
Квартира в спадок впала, чи батьки багаті?
батька в мене не було. він загинув після народження. перші роки в Києві я жив в наркоманів, вбивць, у бабулі без ніг в кладовій на ДВС.
на першу квартиру я назбирав будуючи власноруч будинок в березівці з наступною реалізацією. будівництво давало змогу акумулювати кошти з зарплати.
головне склепати з дерева битовку і все буде
Чуть-чуть схожа історія успіху з Будівельником...
А коли ти знаходив час на будівництво, якщо ще працював?
Чи працював доба через три?
Чи ти ЗРАЗУ тільки організовував будівництво, а сам фізично не заливав бетон/робив дах і т.п.?
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:04
Успіх
та тут зараз Хотаб, Фейслес і ще деякі форумчани усвідомлять, що вони ВЖЕ за своє життя проср... ой, втратили(не зекономили), як мінімум на одну квартиру!
Якось я курцю сказав, що він за 10 років паління прокурив вже 10 куїв, на які міг би поміняти свою Шкоду на БМВ. Він відповів: «ти не куриш, де твій БМВ?»
То долярчик, ти себе стрижеш сам, де твої зайві квартири? Де ті твої зекономлені статки?))
Бо однуха зібрана на харчах тещі і «майже» (с) (Флайман» здана малосімейка в «майже» (с) (Флайман) мільйоннику не натякає на якісь зекономлені гроші)))
Де вони?))
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:05
Человеку нужны учителя и социализация
ВО как раз про это
Там учителя поинтересней чем в школе, они могут задать более высокие стандарты мышления. Сокурсники будут уже более зрелыми личностями чем одноклассники . Кто-то из них может даже выбьется "в люди".
Мир же не только про деньги, я уже цитировал мистера Шедоу что в некоторых случаях " деньги не имеют значения".
У бетона есть миллион, но он не может выехать и даже проблемы с тцкшниками случаются . А был бы плотней встроенны в систему, например каким-нибудь топом в КАНе / КМБ, то ездил бы у виденьски видрядження на симпозиумы
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 27 кві, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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