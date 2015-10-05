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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:11
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alibob
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:18
Faceless написав: Сибарит написав: rjkz написав:
У меня были Зайка2 (с которого потом убрали боковые колеса), Школьник (наверное, самые остались впечатления от него), Салют и Турист.
Туриста своего у меня не было, давали покататься. Остальной путь точно такой же.
Салют действительно тяжеловат, но весьма удобен. И бегал без всякого обслуживания.
Вот в Школьнике, помнится, пришлось научиться перебирать заднюю втулку, чтобы тормозил.
коли відмінник медаліст, а так і не навчився скейлити картинку
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flyman
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:24
Бетон
кстати, барабашов, у меня бывало просили 3,14зды с военного потока. сегодня, это спившиеся больные люди. жёны кормят кашкой. на последней встрече выпускников - жалкое зрелище
Ну бач, не всі… Є такі що теж «жалкє зрєліщє», але все ж 120-кг-ове..
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Hotab
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:30
Нам преподаватель в вузе так сказал - "Если меня и студента X посадить в спортзал, то он накачается за месяц-два, а мне никакой кокаин со стероидами не поможет догнать его. Поэтому мозги надо качать прежде всего в молодости."
Прокачаные мозги это огромный шанс как минимум смягчитьь для себя последствия общих катаклизмов, а если еще не чураться грамотного взаимодействия с системой,то это хороший шанс быть всегда на коне
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fox767676
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:33
rjkz написав: Water написав:
Кайтерінг.
Ой.
А я только что сам борщ сварил на семью.
Надо было Вас позвать.
Вам надо в США.
Тут народ сам не готовит почти.
Я не кухар, з мене була вся технічна сторона- реклама, сайт, обладнання, договори, гроші, облік, різні служби контролю. Все інше це дружина, плюс десь 3 кухаря постійних, окремий кондитер по договору та ще один на вареники, не в штаті.
Яким чином я в US попаду, хочу розвивать бізнес кайтерингу на прикладі українського? Я нічого не знаю за бізнес в US, це може буть зовсім інша історія, це потрібно все прощупать власними очима, звички харчування місцевих.
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Water
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:39
fox767676 написав:
Нам преподаватель в вузе так сказал - "Если меня и студента X посадить в спортзал, то он накачается за месяц-два, а мне никакой кокаин со стероидами не поможет догнать его. Поэтому мозги надо качать прежде всего в молодости."
Прокачаные мозги это огромный шанс как минимум смягчитьь для себя последствия общих катаклизмов, а если еще не чураться грамотного взаимодействия с системой,то это хороший шанс быть всегда на коне
Це відомий факт, що ВУЗ в першу чергу вчить вчитись. Але відомий не для всіх.
Підвальний халамидник з 8-класником думають, що якщо купив однуху на 4 чоловік і будку-недобуд для одинокого алкоголіка з волохатим валиком - то вже успішний успіх. Ну в порівнянні з сільськими однокласниками - думаю що точно успіх. Там більшість скоріш за все спивається в селі. А от маючи такі досягнення, шукати і просити повагу на фінансовому форумі - ну таке собі.
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Hotab
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:46
ЛАД написав: Faceless написав:
Hotab написав:Це при якій ціні стрижки?
Бо за 500-600 грн я максимум за брови можу сказати, і то лише підстригти, не просапувати (хоча частіше дєвочка сама пропонує). А от в ніс і вуха я за цю суму якось не запрошую)
Від 850 за стрижку+бороду.
І якось в барбершопах майстри самі хлопці
У нас подешевле.
Правда, уже года полтора не был, может, цены выросли. Но никакой "епіляціі/депіляціі" не предлагали.
Та то гучно сказано. Просто віск на ватній паличці для видалення волосся з ніздрів, вух, між бровами. Нічого екстраординарного. Власне я б і не знав, якби майстер сам не запропонував.
Щодо дорого - за моїми враженнями у Львові ще дорожче.
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Faceless
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:56
Успіх написав: rjkz написав:
А я только что сам борщ сварил на семью.
Надо было Вас позвать.
Вам надо в США.
Тут народ сам не готовит почти.
Мы иногда на пляж на пикник выбираемся (там столики по кругу стоят), жена обычно пиццу печет, что-то еще берем.
А народ большие гулянки организовывает с кейтерингом и развлекаловкамми.
И неплохо платят за это.
Я как-то видел на террасе соседнего билдинга семья устроила торжество - человек 8 было за столом. С официантами, поварами, басбоями, грилем...чуть-ли не персонала было больше чем людей за столом.
Ох і економите бабла стільки! І на стрижках, і на манікюрі/педікюрі, і на приготуванні їжі, і самі багато чого ремонтуєте... і мабуть, ще на чомусь не одному економите гроші... - та тут зараз Хотаб, Фейслес і ще деякі форумчани усвідомлять, що вони ВЖЕ за своє життя проср... ой, втратили(не зекономили), як мінімум на одну квартиру!
Як так?
Дивлячись яку, якщо типу смарту на Левандівці - десь так і є. Я це усвідомлюю і ні краплі не жалкую. Як і за витрачене в кафе/ресторанах (хоча і готую регулярно). Так само, як не жалкую, що встиг трохи поїздити по закордонам поки це було можливо. Якщо вже нікуди ніколи не випустять хоч є що згадати.
Гроші самі по собі не приносять задоволення, для того їх потрібно витрачати.
Кожному своє, я живу не заради квартири на Левандівці
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Додано: Нед 27 кві, 2025 23:58
flyman написав: Faceless написав:
Сибарит написав:Туриста своего у меня не было, давали покататься. Остальной путь точно такой же.
Салют действительно тяжеловат, но весьма удобен. И бегал без всякого обслуживания.
Вот в Школьнике, помнится, пришлось научиться перебирать заднюю втулку, чтобы тормозил.
коли відмінник медаліст, а так і не навчився скейлити картинку
Тапок автоматично підганяє картинки, тож мені просто не видно, якщо щось не так
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Faceless
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