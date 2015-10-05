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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 01:14

  fox767676 написав:У модних барбершопах кльовий вайб - музичне супроводження, стилізований антураж. Коли вагаюсь там чи дома, цей фактор перевішує

В одному пафосному (звісно до війни) херсонському навіть віскарь якийсь наливали клієнту))
Якщо водій, то мабуть каву.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 01:43

  Бетон написав:недавно видел назначение какого-то главного СБУшника - фото на дорогую камеру типа он на фотосессии на фронте, с бородкой из барбершопа, дорогие очки, чистая одёжка, и броник зачем-то.
про СБУшников тоже есть...
Полковник СБУ Дмитро Бакаєв застрелився у своєму кабінеті в Києві. Він залишив передсмертну записку, у якій пояснив причини самогубства.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними правоохоронців, у службовому кабінеті було виявлено тіло заступника начальника першої служби Управління спецзв'язку СБУ Дмитра Сергійовича Бакаєва, який народився 1976 року. Повідомляється, що трагічний інцидент стався ще 25 серпня.

Так, на тілі чоловіка було виявлено вогнепальне поранення голови, що проходить крізь праву скроневу ділянку. Поруч з ним знайшли пістолет Макарова, який є службовою вогнепальною зброєю.

Як повідомило джерело, причиною смерті став кредит на житло. Бакаєв розраховував на 30 тисяч грн від держави, обіцяні тим, хто працює на фронті, але не бере участі у бойових діях. Однак йому не вдалося отримати ці виплати.

Біля тіла полковника також знайшли передсмертну записку. У ній Бакаєв пояснив причини такого відчайдушного кроку.

"В моїй смерті прошу винити Пучкова А.В. за його особисте упереджене ставлення до мене, нівелювання статусу як працівника, приниження моєї честі та гідності, постійні причіпки до роботи, яку я виконую, та крики на мене, а також незрозумілі вказівки щодо відпрацьованих документів, які неможливо виконати. Окрім того, методи керівництва Юрченка В.А. перетворили це управління на концтабір, в якому неможливо працювати ні морально, ні фізично", – написав він.

https://molbuk.ua/news/293120-samogubst ... pysky.html
кстати про буллинг (который на работе/службе называют моббинг) и Бакаев не единственный СБУшник который суициднулся
У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБ

У Головному управлінні СБУ та Державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про загибель Наконечного.

"СБУ і ДБР вивчають всі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана в повному обсязі і проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

https://tsn.ua/ukrayina/u-kropivnickomu ... 39496.html
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:06

  Faceless написав:......
Та то гучно сказано. Просто віск на ватній паличці для видалення волосся з ніздрів, вух, між бровами. Нічого екстраординарного. Власне я б і не знав, якби майстер сам не запропонував.
Щодо дорого - за моїми враженнями у Львові ще дорожче.

У нас не предлагали.
А Львов скоро будет столицей. Если не по размещению правительства, то по ценам и прибыльности бизнеса. Для этого вполне достаточно ещё год-два продолжения войны и бомбёжек. Магазин будивельника по обороту перещеголяет киевские и, тем более, харьковские супермаркеты. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:30

Интересная статья - https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/22/ai-health-care-expert-opinions/
ИИ предоставляет мгновенные, основанные на фактических данных рекомендации, которые дополняют рекомендации врачей.
Но, вообще-то, там речь, скорее, не о "дополнении", а о диагностике и рекомендациях по лечению.

И ещё одно - https://www.dailymail.co.uk/news/article-14649413/Worlds-sperm-race-goes-bang-LA.html
В пятницу двое студентов колледжа сражались до финиша в «гонке спермы», которую окрестили «первым в мире соревнованием по репродуктивному здоровью».

Конкурс в прямом эфире, задуманный группой технически подкованных подростков, прошел в центре Лос-Анджелеса .

Участники соревнований — студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер, 20 лет, и Эшер Прогер, 19 лет, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, главном сопернике команды, — были описаны на официальном сайте Sperm Racing как «две легенды».

У пары были собраны сперматозоиды для микроскопического конкурса талантов, который окрестили «главной битвой фертильности и физической формы, где их собственные сперматозоиды соревнуются под микроскопом».

Милкер был объявлен победителем по итогам трех заездов и получил денежный приз в размере 10 000 долларов.

Зрелище стоимостью 1,4 миллиона долларов состоялось в LA Center Studios, где обычно проходят показы таких голливудских постановок, как «Дюна», «Лучший стрелок: Мэверик» , «Мистер и миссис Смит» и «Безумцы».

Билеты на мероприятие стоили 20 долларов для студентов, 40 долларов для всех желающих, а VIP-билеты стоили 999,99 долларов
.......
«Гоночная трасса» имела длину 8 дюймов и была смоделирована по образцу женской репродуктивной системы.
В украинском источнике https://sud.ua/uk/news/abroad/329471-v-ssha-proshli-pervye-v-mire-gonki-spermatozoidov добавлена фраза:
Організатором заходу виступив стартап Sperm Racing. Його засновники намагалися привернути увагу до проблеми зниження чоловічої фертильності більш ніж на 50% за останні 50 років.
В оригинале такой фразы не нашёл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 03:45

  Бетон написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.

А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите

недавно я увидел огромного мужика в маникюрном салоне SEIZO.
как это теперь развидеть


Та ладна!
То есть ВЫ и ЕЩЕ один огромный мужик в маникюрном салоне?
И теперь ВЫ не можете забыть ЕГО?
Это судьба!
:D
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 03:49

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
rjkz написав: Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно :)

Ну, почему неохайно.
Ногти вполне можно постричь и самому.
А вот со стрижкой сложнее. Самому себе несколько проблематично. Сейчас уже давненько стригусь сам, но это потому, что после появления приличной лысины стригусь практически под ноль.


Та-же фигня, только насадка 3мм.
А детей наловчился такой машинкой стричь.
Только 2 модели причесок.
Одна старшему, вторая младшему.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 03:51

  ЛАД написав:Интересная статья - https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/22/ai-health-care-expert-opinions/
ИИ предоставляет мгновенные, основанные на фактических данных рекомендации, которые дополняют рекомендации врачей.

тут больше
https://mobile-review.com/all/articles/ ... li-zamena/

(нужен впн)
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