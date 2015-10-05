В пятницу двое студентов колледжа сражались до финиша в «гонке спермы», которую окрестили «первым в мире соревнованием по репродуктивному здоровью».



Конкурс в прямом эфире, задуманный группой технически подкованных подростков, прошел в центре Лос-Анджелеса .



Участники соревнований — студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер, 20 лет, и Эшер Прогер, 19 лет, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, главном сопернике команды, — были описаны на официальном сайте Sperm Racing как «две легенды».



У пары были собраны сперматозоиды для микроскопического конкурса талантов, который окрестили «главной битвой фертильности и физической формы, где их собственные сперматозоиды соревнуются под микроскопом».



Милкер был объявлен победителем по итогам трех заездов и получил денежный приз в размере 10 000 долларов.



Зрелище стоимостью 1,4 миллиона долларов состоялось в LA Center Studios, где обычно проходят показы таких голливудских постановок, как «Дюна», «Лучший стрелок: Мэверик» , «Мистер и миссис Смит» и «Безумцы».



Билеты на мероприятие стоили 20 долларов для студентов, 40 долларов для всех желающих, а VIP-билеты стоили 999,99 долларов

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«Гоночная трасса» имела длину 8 дюймов и была смоделирована по образцу женской репродуктивной системы.