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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 297298299300>
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:06

  Faceless написав:......
Та то гучно сказано. Просто віск на ватній паличці для видалення волосся з ніздрів, вух, між бровами. Нічого екстраординарного. Власне я б і не знав, якби майстер сам не запропонував.
Щодо дорого - за моїми враженнями у Львові ще дорожче.

У нас не предлагали.
А Львов скоро будет столицей. Если не по размещению правительства, то по ценам и прибыльности бизнеса. Для этого вполне достаточно ещё год-два продолжения войны и бомбёжек. Магазин будивельника по обороту перещеголяет киевские и, тем более, харьковские супермаркеты. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:30

Интересная статья - https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/22/ai-health-care-expert-opinions/
ИИ предоставляет мгновенные, основанные на фактических данных рекомендации, которые дополняют рекомендации врачей.
Но, вообще-то, там речь, скорее, не о "дополнении", а о диагностике и рекомендациях по лечению.

И ещё одно - https://www.dailymail.co.uk/news/article-14649413/Worlds-sperm-race-goes-bang-LA.html
В пятницу двое студентов колледжа сражались до финиша в «гонке спермы», которую окрестили «первым в мире соревнованием по репродуктивному здоровью».

Конкурс в прямом эфире, задуманный группой технически подкованных подростков, прошел в центре Лос-Анджелеса .

Участники соревнований — студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер, 20 лет, и Эшер Прогер, 19 лет, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, главном сопернике команды, — были описаны на официальном сайте Sperm Racing как «две легенды».

У пары были собраны сперматозоиды для микроскопического конкурса талантов, который окрестили «главной битвой фертильности и физической формы, где их собственные сперматозоиды соревнуются под микроскопом».

Милкер был объявлен победителем по итогам трех заездов и получил денежный приз в размере 10 000 долларов.

Зрелище стоимостью 1,4 миллиона долларов состоялось в LA Center Studios, где обычно проходят показы таких голливудских постановок, как «Дюна», «Лучший стрелок: Мэверик» , «Мистер и миссис Смит» и «Безумцы».

Билеты на мероприятие стоили 20 долларов для студентов, 40 долларов для всех желающих, а VIP-билеты стоили 999,99 долларов
.......
«Гоночная трасса» имела длину 8 дюймов и была смоделирована по образцу женской репродуктивной системы.
В украинском источнике https://sud.ua/uk/news/abroad/329471-v-ssha-proshli-pervye-v-mire-gonki-spermatozoidov добавлена фраза:
Організатором заходу виступив стартап Sperm Racing. Його засновники намагалися привернути увагу до проблеми зниження чоловічої фертильності більш ніж на 50% за останні 50 років.
В оригинале такой фразы не нашёл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 03:45

  Бетон написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.

А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите

недавно я увидел огромного мужика в маникюрном салоне SEIZO.
как это теперь развидеть


Та ладна!
То есть ВЫ и ЕЩЕ один огромный мужик в маникюрном салоне?
И теперь ВЫ не можете забыть ЕГО?
Это судьба!
:D
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 03:49

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
rjkz написав: Нафига?
Ногти станут короче/длиннее?
Мне главное, чтобы они не мешали.
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с)
Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно :)

Ну, почему неохайно.
Ногти вполне можно постричь и самому.
А вот со стрижкой сложнее. Самому себе несколько проблематично. Сейчас уже давненько стригусь сам, но это потому, что после появления приличной лысины стригусь практически под ноль.


Та-же фигня, только насадка 3мм.
А детей наловчился такой машинкой стричь.
Только 2 модели причесок.
Одна старшему, вторая младшему.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 03:51

  ЛАД написав:Интересная статья - https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/22/ai-health-care-expert-opinions/
ИИ предоставляет мгновенные, основанные на фактических данных рекомендации, которые дополняют рекомендации врачей.

тут больше
https://mobile-review.com/all/articles/ ... li-zamena/

(нужен впн)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 05:24

  Water написав:
  rjkz написав:
  Water написав:Кайтерінг.

Ой.
А я только что сам борщ сварил на семью.
Надо было Вас позвать.
Вам надо в США.
Тут народ сам не готовит почти.

Я не кухар, з мене була вся технічна сторона- реклама, сайт, обладнання, договори, гроші, облік, різні служби контролю. Все інше це дружина, плюс десь 3 кухаря постійних, окремий кондитер по договору та ще один на вареники, не в штаті.
Яким чином я в US попаду, хочу розвивать бізнес кайтерингу на прикладі українського? Я нічого не знаю за бізнес в US, це може буть зовсім інша історія, це потрібно все прощупать власними очима, звички харчування місцевих.


"Как попаду?"
Это один вопрос, на который нет простого решения, он у каждого свой, учитывая, что путей много и все они непростые. Был уникальный момент с Ю4Ю, но "поезд ушел".
А вот как начать свой бизнес кейтеринга в США?
Ответ есть.
Как правило, чтобы стартовать свой бизнес в незнакомой бизнес-среде, надо пойти работать "на дядю" в этом бизнесе, разобраться в местных нюансах и через пару лет дерзать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:14

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  fox767676 написав:У модних барбершопах кльовий вайб - музичне супроводження, стилізований антураж. Коли вагаюсь там чи дома, цей фактор перевішує

В одному пафосному (звісно до війни) херсонському навіть віскарь якийсь наливали клієнту))
Якщо водій, то мабуть каву.
То в усіх, не тільки в пафосних, то ви стіснялись запитать а вам не запропонували
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:16

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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:22

кто знает чей кавер? успих ты знаешь.. должен знать...
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:33

  Wirująświatła написав:кто знает чей кавер? успих ты знаешь.. должен знать...

П'ятниця.
Хоча сьогодні понеділок :D
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