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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:41

шимпанзе моет полы. с удовольствием и без скандалов. сравните с вашими жёнами :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:50

А наш може!!

Wirująświatła
А «кабанчики» може? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:30

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:шимпанзе моет полы. с удовольствием и без скандалов. сравните с вашими жёнами :D
Це експлуатація. Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:42

Навіщо дружина, якщо є роботи "для всього"?))

  Faceless написав:Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Угу.
Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:42

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:шимпанзе моет полы. с удовольствием и без скандалов. сравните с вашими жёнами :D
Це експлуатація. Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу

помовчимо про філіпінку на каналі Ночкіно
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06

  Успіх написав:
  Faceless написав:Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Угу.
Мабуть, ті роботи і іграшки збирають

Якби робот зрозумів, що за іграшки ти лишаєш на дивані в залі, він би втік з твоєї 1к, яка відчувається як «успішний успіх».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:11

  flyman написав:помовчимо про філіпінку на каналі Ночкіно
кто лучше филиппинка с ночкиным или шимпанзе?
  Успіх написав:Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?
я со временем пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал. Конечно и комната тоже должна быть 20м2 или больше (иначе особо не растолкаешь). У меня моющий робот который крутится на своей оси и ещё швабра на аккумуляторах для мест куда робот не достает.

https://rozetka.com.ua/ua/406880652/p406880652/

  Успіх написав:Навіщо дружина, якщо є роботи "для всього"?))
пока не для всего.
Полюбила женщіна робота желєзного
Сильного, красівого, в побуті полєзного
Ой ти робот, робот — металеві щічки
Принесеш ти, робот, щастя для Марічки
Ой ти робот, робот — металеві щічки
Принесеш ти, робот, щастя для Марічки
Полюбила женщіна робота фабричного
На городі — поміч їй і у жизні лічной
Ой ти робот, робот, ходиш біля хати
А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата
Ой ти робот, робот, ходиш біля хати
А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата
Ожидаю переворот в мире девиаций когда порно контент займут AI и 3D технологии (дополненной реальности). По идее это даст зависимость покруче игромании. Кстати видел игромана 14лет, как проснулся сразу в комп, и так до ночи. С перерывами на школу и туалет. Родители бессильны. Если отобрать комп или интернет подросток впадает в депрессию, отказывается от еды и общения.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 28 кві, 2025 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:31

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:Якби робот зрозумів, що за іграшки
Ага, то ти своїй дружині тільки різні іграшки присилав, щоб компенсувати свою тривалу відсутність вдома, а вона не оцінила таке і пішла від тебе?
Ах он воно що, Міхалич!©😁😁😁
  Wirująświatła написав:пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал.
Так отож/в тім то й річ!!!
Якщо мебель прибрана/чи є готова/вільна від мебелі і усяких інших речей площа, то... то прибрати звичайним/ручним пилососом, чи звичайною/ручною шваброю - одне ЗАДОВОЛЕННЯ!!! :D І по часу - теж швидко! :D
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