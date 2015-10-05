Додано: Пон 28 кві, 2025 10:11

flyman написав: помовчимо про філіпінку на каналі Ночкіно помовчимо про філіпінку на каналі Ночкіно

Успіх написав: Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги? Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?

Успіх написав: Навіщо дружина, якщо є роботи "для всього"?)) Навіщо дружина, якщо є роботи "для всього"?))

Полюбила женщіна робота желєзного

Сильного, красівого, в побуті полєзного

Ой ти робот, робот — металеві щічки

Принесеш ти, робот, щастя для Марічки

Ой ти робот, робот — металеві щічки

Принесеш ти, робот, щастя для Марічки

Полюбила женщіна робота фабричного

На городі — поміч їй і у жизні лічной

Ой ти робот, робот, ходиш біля хати

А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата

Ой ти робот, робот, ходиш біля хати

А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата



кто лучше филиппинка с ночкиным или шимпанзе?я со временем пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал. Конечно и комната тоже должна быть 20м2 или больше (иначе особо не растолкаешь). У меня моющий робот который крутится на своей оси и ещё швабра на аккумуляторах для мест куда робот не достает.пока не для всего.Ожидаю переворот в мире девиаций когда порно контент займут AI и 3D технологии (дополненной реальности). По идее это даст зависимость покруче игромании. Кстати видел игромана 14лет, как проснулся сразу в комп, и так до ночи. С перерывами на школу и туалет. Родители бессильны. Если отобрать комп или интернет подросток впадает в депрессию, отказывается от еды и общения.