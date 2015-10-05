flyman написав:помовчимо про філіпінку на каналі Ночкіно
кто лучше филиппинка с ночкиным или шимпанзе?
Успіх написав:Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?
я со временем пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал. Конечно и комната тоже должна быть 20м2 или больше (иначе особо не растолкаешь). У меня моющий робот который крутится на своей оси и ещё швабра на аккумуляторах для мест куда робот не достает.
Успіх написав:Навіщо дружина, якщо є роботи "для всього"?))
пока не для всего.
Полюбила женщіна робота желєзного Сильного, красівого, в побуті полєзного Ой ти робот, робот — металеві щічки Принесеш ти, робот, щастя для Марічки Ой ти робот, робот — металеві щічки Принесеш ти, робот, щастя для Марічки Полюбила женщіна робота фабричного На городі — поміч їй і у жизні лічной Ой ти робот, робот, ходиш біля хати А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата Ой ти робот, робот, ходиш біля хати А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата
Ожидаю переворот в мире девиаций когда порно контент займут AI и 3D технологии (дополненной реальности). По идее это даст зависимость покруче игромании. Кстати видел игромана 14лет, как проснулся сразу в комп, и так до ночи. С перерывами на школу и туалет. Родители бессильны. Если отобрать комп или интернет подросток впадает в депрессию, отказывается от еды и общения.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 28 кві, 2025 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал.
Так отож/в тім то й річ!!! Якщо мебель прибрана/чи є готова/вільна від мебелі і усяких інших речей площа, то... то прибрати звичайним/ручним пилососом, чи звичайною/ручною шваброю - одне ЗАДОВОЛЕННЯ!!! І по часу - теж швидко!