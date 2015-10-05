Додано: Пон 28 кві, 2025 11:05

alibob написав: https://vse-audioknigi.com/audio-7166-ne-upuskajte-svoih-detej-gordon-njufeld-gabor-mate

Не упускайте своих детей - Гордон Ньюфелд, Габор Мате

http://flibusta.site/b/401814/read https://vse-audioknigi.com/audio-7166-ne-upuskajte-svoih-detej-gordon-njufeld-gabor-mateНе упускайте своих детей - Гордон Ньюфелд, Габор Мате

В современном мире, по причинам, которые мы объясним позже, воспитание детей родителями поставлено под угрозу. Мы сталкиваемся со скрытыми конкурентами, которые отталкивают от нас наших детей, и одновременно мы сами отдаляемся от родительства.

Исчезла экономическая и социальная основа культуры, поддерживавшей родительство и охранявшей святость его миссии. Все предшествующие культуры предполагали, что привязанность детей к родителям прочна и долговременна, но нам такая роскошь уже недоступна. Нам, современным родителям, нужно осознать, чего не хватает, почему и каким образом воспитание и обучение наших детей и подростков перестало быть эффективным. .

Двенадцатилетний Джереми склонился над клавиатурой, уставившись в монитор компьютера. На часах восемь вечера, домашнее задание на завтра не сделано, но отцовские увещевания «не тянуть с этим» игнорируются. Джереми переписывается с друзьями в программе MSN Messenger: они сплетничают о том, кто кому нравится, решают, с кем дружить, а с кем враждовать, обсуждают, кто, что и кому сказал сегодня в школе, делятся горячими новостями. «Оставь меня в покое!» — огрызается он на отца,



Кажется, его внимание сосредоточено исключительно на общении с друзьями. Несколько раз в неделю в доме возникает конфликт по одному и тому же сценарию, но ни ребенок, ни родители не способны изменить свое поведение и найти выход из тупика. Родители чувствуют себя беспомощными. Они никогда не были сторонниками наказаний, но сейчас им все чаще и чаще приходится применять «жесткие меры». После таких случаев их сын становится еще более озлобленным и ведет себя вызывающе.

Должно ли родительство быть таким трудным? Всегда ли оно было таким? Старшие поколения и раньше жаловались на то, что молодежь их не уважает и утверждали, что сами они были гораздо более дисциплинированными.



Многие дети кажутся не по возрасту искушенными, даже пресыщенными в некотором смысле, «созревшими» раньше времени. Им очень быстро становится скучно без общения с себе подобными и без высокотехнологичных устройств под рукой. Творческие игры в одиночестве уходят в прошлое. «Когда я была маленькой, я могла до бесконечности возиться с глиной, которую находила в канаве возле нашего дома», — вспоминает одна сорокачетырехлетняя мама. — «Мне очень нравились ощущения от прикосновения к ней; я обожала придавать ей различные формы или просто разминать ее в руках. А вот мой шестилетний сын совершенно не умеет играть самостоятельно, если только он не за компьютером, не играет в Nintendo или в видеоигры».

Родители, кажется, тоже стали другими. Наши родители были спокойнее, увереннее в себе, и, хорошо это или плохо, они больше влияли на нас. Сегодня родительство перестало быть естественным.



Мы становимся равнодушными в моменты кризиса, в те самые моменты, когда нам хотелось бы проявить всю силу нашей безусловной любви. Мы чувствуем себя уязвленными и отвергнутыми как родители. Мы виним себя в том, что не справились со своей родительской задачей, виним наших детей за их непокорность, телевизор — за то, что он их отвлекает, школьную систему — за недостаточную жесткость. Когда наше бессилие становится невыносимым, мы прибегаем к примитивным авторитарным формулам в духе «сделай сам», столь характерным для нашего времени.



Роль родителей обесценилась», — утверждается в одной из книг, получившей мировую известность в этом году. — «Вас заставили поверить в то, что вы гораздо больше влияете на личность своего ребенка, чем на самом деле».



наши дети не прислушиваются к нам или не принимают наши ценности, еще можно было бы принять, будь они по-настоящему уверенными в себе, самостоятельными и независимыми, обладай они объективной самооценкой, жизненными целями и пониманием своего пути. Но мы видим, что у многих детей и молодых людей эти качества отсутствуют. Дома, в шкале, во всевозможных сообществах взрослеющие молодые люди больше не находят опоры. Они становятся менее обучаемыми и испытывают больше трудностей в общении по сравнению с их сверстниками несколько десятилетий назад. Многие из них утратили способность адаптироваться, извлекать уроки из негативного опыта и взрослеть.



Дети не дают нам полномочий воспитывать их автоматически, только потому, что мы взрослые, или потому что мы любим их и считаем, что знаем, что для них хорошо, или потому что мы искренне печемся о них. С этим часто сталкиваются приемные родители, а также другие люди, заботящиеся о неродных для них детях, патронатные семьи, няни, гувернантки, воспитательницы в детском саду, учителя. Но даже и с родными детьми естественный родительский авторитет может быть утерян, если разрушается контекст воспитания.

Частью моей работы было изучение психологической динамики у детей и подростков, совершавших попытки суицида, успешные или нет. К моему бесконечному удивлению, решающим фактором, чаще всего, становились отношения с ровесниками, а не с родителями. Не я один пришел к таким выводам, они подтверждаются все возрастающим количеством сообщений о случаях детских суицидов, спровоцированных неприятием и издевательствами со стороны ровесников. Чем больше значат ровесники, тем больше детей приходят в отчаяние из-за равнодушного отношения сверстников, из-за невозможности соответствовать группе, из-за неприятия со стороны ровесников или исключения из группы.

накидаю несколько цитатто о чём я писал ранее. У родителя нет особых преимуществ (кроме экономических) и в 21м веке ребенок сам выбирает значимых взрослых. В т.ч. ЛОМов из сети.как и книги по психиатрии, книги по педагогике даже самых маститых авторов теперь уже макулатура, их советы и методы больше не работают, так как вся педагогика 20в строилась на авторитете родителей и старшего поколения в целом.и где выход? надо стремиться... дружить со своими детьми. Может не на равных, но обязательно добровольно. Почему рухнул авторитет родителей/старшего поколения? из-за принуждения. Ранее ребенку давали на выбор только одну роль, которую он должен играть. Любое отклонение от "политики партии" воспринималось как протестное поведение. Всё что построено на принудиловке рано или поздно рухнет, потому что в какой то момент у принуждающего станет меньше сил/ресурсов, а у принуждаемого они вырастут. Примерно это и произошло, когда детям 21в стал доступен интернет.и еще 2 слова про буллингесть ряд исследований в которых подросток (дети до 12 лет суицидами не занимаются) "лез в петлю" живя в полностью благополучной семье и без конфликта с родителями. Такое сильное влияние на подростка имеют ровестники.все цитаты отсюда