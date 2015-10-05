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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:19

  Успіх написав:Принуділовка на Марсі "любити Батьківщину" ціною свого життя і здоров'я - теж має великі шанси рухнути?
перестань платить рухнет за 5 минут. Мужикабыкнавенный любит деньги больше всего. Мотивационный компонент имеет значение. Плюс святая уверенность что именно с ним ничего не случится.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:23

Гроші і страх!

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Принуділовка на Марсі "любити Батьківщину" ціною свого життя і здоров'я - теж має великі шанси рухнути?
перестань платить рухнет за 5 минут. Наш народ любит деньги больше всего. Мотивационный компонент имеет значение. Плюс святая уверенность что именно с ним ничего не случится.

+ страх!

Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:24

  Успіх написав:Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
а те кто в окопе чего боятся или это киборги?
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:47

  Успіх написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:в 20 лет, конечно, так х..ярить курсовые по мостам ночами, сейчас здоровья не хватит.
помню я накидал в маткаде алгоритм расчёта узлов КМ и шпарил курсачи всему потоку. ноутбук купил
Я там вище запитував - вже потерли.

Бетон, а розкажи, що далі було після "шпарення курсових"? Як дійшов до успіху? Як і коли настав "переломний момент"?
Квартира в спадок впала, чи батьки багаті?
батька в мене не було. він загинув після народження. перші роки в Києві я жив в наркоманів, вбивць, у бабулі без ніг в кладовій на ДВС.
на першу квартиру я назбирав будуючи власноруч будинок в березівці з наступною реалізацією. будівництво давало змогу акумулювати кошти з зарплати.
головне склепати з дерева битовку і все буде
Чуть-чуть схожа історія успіху з Будівельником...

А коли ти знаходив час на будівництво, якщо ще працював?
Чи працював доба через три?

Чи ти ЗРАЗУ тільки організовував будівництво, а сам фізично не заливав бетон/робив дах і т.п.?

Срыгивал с работы днём. За что, в конце концов меня и попёрли. Конечно долгое строили. И продал недостроенным. Только коробка, крыша, окна и фасады

Приезжал в 7 и до часу ночи. Помню приходилось даже в ливень сидеть, варить балку на перекрытие. Вспоминать тошно.
Одного не понимаю, откуда я брал столько сил и энергии. И куда это всё делось
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:55

  rjkz написав:
  Бетон написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите

недавно я увидел огромного мужика в маникюрном салоне SEIZO.
как это теперь развидеть


Та ладна!
То есть ВЫ и ЕЩЕ один огромный мужик в маникюрном салоне?
И теперь ВЫ не можете забыть ЕГО?
Это судьба!
:D

Салон имеет панорамные окна на партере и расположен прямо во дворе яр града.
Я могу попасть в маникюрный салон только в бессознательном состоянии)
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:29

  Бетон написав:Одного не понимаю, откуда я брал столько сил и энергии. И куда это всё делось
это вы еще штангу за собой тягаете. после 50ти уже многие ноги тягают, а не штанки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:34

На Марсі

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
а те кто в окопе чего боятся или это киборги?

А там вже поділяються на категорії :wink:
1. Ті, яким це подобається/"живуть цим".
2. Ті, які відчувають себе в'язнями і терплять, щоб їх ще більше/жорсткіше не наказали(типу категорія "аби не гірше")
3. Ті, які теж себе відчувають в'язнями, але живуть надією, що от-от все закінчиться і вони підуть додому, або... вони втрачають ту надію/втрачають терпець і... втікають/вибираються будь-яким способом з тієї в'язниці.

Може є ще якісь 2-3 категорії, але вони в меншості...
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:41

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Одного не понимаю, откуда я брал столько сил и энергии. И куда это всё делось
это вы еще штангу за собой тягаете. после 50ти уже многие ноги тягают, а не штанки.

Осталось 10 лет.
Печалька
Так я ещё не успел ничего, погоди, ну куда оно несётся
Бетон
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