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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:19
Успіх написав:
Принуділовка на Марсі "любити Батьківщину" ціною свого життя і здоров'я - теж має великі шанси рухнути?
перестань платить рухнет за 5 минут. Мужикабыкнавенный любит деньги больше всего. Мотивационный компонент имеет значение. Плюс святая уверенность что именно с ним ничего не случится.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:23
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Принуділовка на Марсі "любити Батьківщину" ціною свого життя і здоров'я - теж має великі шанси рухнути?
перестань платить рухнет за 5 минут. Наш народ любит деньги больше всего. Мотивационный компонент имеет значение. Плюс святая уверенность что именно с ним ничего не случится.
+ страх!
Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:24
Успіх написав:
Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
а те кто в окопе чего боятся или это киборги?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:47
Успіх написав: Бетон написав: Бетон написав:
в 20 лет, конечно, так х..ярить курсовые по мостам ночами, сейчас здоровья не хватит.
помню я накидал в маткаде алгоритм расчёта узлов КМ и шпарил курсачи всему потоку. ноутбук купил
Я там вище запитував - вже потерли.
Бетон, а розкажи, що далі було після "шпарення курсових"? Як дійшов до успіху? Як і коли настав "переломний момент"?
Квартира в спадок впала, чи батьки багаті?
батька в мене не було. він загинув після народження. перші роки в Києві я жив в наркоманів, вбивць, у бабулі без ніг в кладовій на ДВС.
на першу квартиру я назбирав будуючи власноруч будинок в березівці з наступною реалізацією. будівництво давало змогу акумулювати кошти з зарплати.
головне склепати з дерева битовку і все буде
Чуть-чуть схожа історія успіху з Будівельником...
А коли ти знаходив час на будівництво, якщо ще працював?
Чи працював доба через три?
Чи ти ЗРАЗУ тільки організовував будівництво, а сам фізично не заливав бетон/робив дах і т.п.?
Срыгивал с работы днём. За что, в конце концов меня и попёрли. Конечно долгое строили. И продал недостроенным. Только коробка, крыша, окна и фасады
Приезжал в 7 и до часу ночи. Помню приходилось даже в ливень сидеть, варить балку на перекрытие. Вспоминать тошно.
Одного не понимаю, откуда я брал столько сил и энергии. И куда это всё делось
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:55
rjkz написав: Бетон написав:
rjkz написав:Когда Вас читал, то подумал, что наверняка, Вы ногти стрижете у какого-то маникюриста с кучей специальных инструментов, а не как я - ножницами за 30 секунд раз в неделю.
А ви спробуйте теж. Так як майстер зробить ви самі собі ніколи не зробите
недавно я увидел огромного мужика в маникюрном салоне SEIZO.
как это теперь развидеть
Та ладна!
То есть ВЫ и ЕЩЕ один огромный мужик в маникюрном салоне?
И теперь ВЫ не можете забыть ЕГО?
Это судьба!
Салон имеет панорамные окна на партере и расположен прямо во дворе яр града.
Я могу попасть в маникюрный салон только в бессознательном состоянии)
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Додано: Пон 28 кві, 2025 13:29
Бетон написав:
Одного не понимаю, откуда я брал столько сил и энергии. И куда это всё делось
это вы еще штангу за собой тягаете. после 50ти уже многие ноги тягают, а не штанки.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 13:34
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
а те кто в окопе чего боятся или это киборги?
А там вже поділяються на категорії
1. Ті, яким це подобається/"живуть цим".
2. Ті, які відчувають себе в'язнями і терплять, щоб їх ще більше/жорсткіше не наказали(типу категорія "аби не гірше")
3. Ті, які теж себе відчувають в'язнями, але живуть надією, що от-от все закінчиться і вони підуть додому, або... вони втрачають ту надію/втрачають терпець і... втікають/вибираються будь-яким способом з тієї в'язниці.
Може є ще якісь 2-3 категорії, але вони в меншості...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 13:41
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Одного не понимаю, откуда я брал столько сил и энергии. И куда это всё делось
это вы еще штангу за собой тягаете. после 50ти уже многие ноги тягают, а не штанки.
Осталось 10 лет.
Печалька
Так я ещё не успел ничего, погоди, ну куда оно несётся
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Додано: Пон 28 кві, 2025 14:02
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Марсіанські тцк не тільки за гроші роблять таку брудну/матерями прокляту роботу!
А ще з-за страху, що і їх можуть кинути в окопи!
а те кто в окопе чего боятся или это киборги?
А там вже поділяються на категорії
1. Ті, яким це подобається/"живуть цим".
2. Ті, які відчувають себе в'язнями і терплять, щоб їх ще більше/жорсткіше не наказали(типу категорія "аби не гірше")
3. Ті, які теж себе відчувають в'язнями, але живуть надією, що от-от все закінчиться і вони підуть додому, або... вони втрачають ту надію/втрачають терпець і... втікають/вибираються будь-яким способом з тієї в'язниці.
Може є ще якісь 2-3 категорії, але вони в меншості...
какой хороший анализ. фиг знает в какой бы я был категории..
Успіх написав:
Принуділовка на Марсі "любити Батьківщину" ціною свого життя і здоров'я - теж має великі шанси рухнути?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 14:02
Бетон
Я помітив в 40 усі про це думають (і я також) - криза середнього віку. Типу я ще ніби ого-ого, ще вчора в залі/на стадіоні/в ринзі ставив рекорди, бігав за спідницями... До речі, я реально в 36 відчував себе в ринзі найкраще, типу найсильніша копія себе. А всього пару років пройшло і ніби все так само, але десь спину на рівному місці потягнув, десь уже дихаєш дуже важко при виконанні вправ, дівчата на Ви звертаються, як до дядька...)
Мій батько теж штангою займався - призер обласних змагань по важкій атлетиці. Ніби здоров'я мало б бути, але вже в 40 перший інфаркт схопив.
А вже в 50 люди змиряються, розуміють, що молодість не повернеться і криза проходить, як і все на світі проходить
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