The_Rebel написав:Бетон Я помітив в 40 усі про це думають (і я також) - криза середнього віку. Типу я ще ніби ого-ого, ще вчора в залі/на стадіоні/в ринзі ставив рекорди, бігав за спідницями... До речі, я реально в 36 відчував себе в ринзі найкраще, типу найсильніша копія себе. А всього пару років пройшло і ніби все так само, але десь спину на рівному місці потягнув, десь уже дихаєш дуже важко при виконанні вправ, дівчата на Ви звертаються, як до дядька...) Мій батько теж штангою займався - призер обласних змагань по важкій атлетиці. Ніби здоров'я мало б бути, але вже в 40 перший інфаркт схопив.
А вже в 50 люди змиряються, розуміють, що молодість не повернеться і криза проходить, як і все на світі проходить
В мене здобутки після 2.24.22 рахується як бонус (хаттаби зощітілі). Another World... Another Time...
фігня це все залежить від гормонального балансу та соціального треку - висхїідний чи низхідний я в 14 читав листування енгельського з каутським та слухав радіо свобода з Праги А в 16 слухав рейв та репкор. В 26 типу "криза середнього віку" А в 30 навчився підтягувати свої 80 15+ разів в 37 не пустили до бару в америці, питали за вік, ну я не дрібний, а друзі спитали чи бачив я кіно про бенджаміна батона у 2023 поробив дослідження по приватним клінікам - все краще ніж 20 років тому як назло
The_Rebel написав:Бетон Я помітив в 40 усі про це думають (і я також) - криза середнього віку. Типу я ще ніби ого-ого, ще вчора в залі/на стадіоні/в ринзі ставив рекорди, бігав за спідницями... До речі, я реально в 36 відчував себе в ринзі найкраще, типу найсильніша копія себе. А всього пару років пройшло і ніби все так само, але десь спину на рівному місці потягнув, десь уже дихаєш дуже важко при виконанні вправ, дівчата на Ви звертаються, як до дядька...) Мій батько теж штангою займався - призер обласних змагань по важкій атлетиці. Ніби здоров'я мало б бути, але вже в 40 перший інфаркт схопив.
А вже в 50 люди змиряються, розуміють, що молодість не повернеться і криза проходить, як і все на світі проходить
Батя курив? Чому так рано?
Я до сих пор не могу привыкнуть, что мне "Вы" говорят. Прямо настроение портят.
Бетон написав:Ситуация запутывается. Так умирать уже или пока молодиться? Можете определиться, панове?
не слушай нытиков нервнопаралитков я правда в лифтинге не секу , может пора уходить из соревновальшины и снижать веса переключиться на что-то новое - стрельбу из лука, яхтинг, гольф развивать новые участки мозга скрининг на гормоны \витамины я креатин для бодрости жую
Wirująświatła написав:ценности и приоритеты должны эволюционировать вместе с возрастом. Тогда не будет такого разрыва что чуваку 50, а он до сих пор хочет тусить ночами с молоденькими девочками.
Самое смешное, что он не понимает, почему они не хотят тусить с ним. Кстати, чаще всего ищут себе даму намного моложе мужчины маленького роста. Комплекс у них что ли? И да, чем моложе находят невесту, тем длиннее у них потом рога)).