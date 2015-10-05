Wirująświatła написав:

..........то о чём я писал ранее. У родителя нет особых преимуществ (кроме экономических) и в 21м веке ребенок сам выбирает значимых взрослых. В т.ч. ЛОМов из сети................как и книги по психиатрии, книги по педагогике даже самых маститых авторов теперь уже макулатура, их советы и методы больше не работают, так как вся педагогика 20в строилась на авторитете родителей и старшего поколения в целом...........и где выход? надо стремиться... дружить со своими детьми. Может не на равных, но обязательно добровольно. Почему рухнул авторитет родителей/старшего поколения? из-за принуждения. Ранее ребенку давали на выбор только одну роль, которую он должен играть. Любое отклонение от "политики партии" воспринималось как протестное поведение. Всё что построено на принудиловке рано или поздно рухнет, потому что в какой то момент у принуждающего станет меньше сил/ресурсов, а у принуждаемого они вырастут. Примерно это и произошло, когда детям 21в стал доступен интернет...........