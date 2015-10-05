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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:27
Бетон написав:
Ситуация запутывается.
Так умирать уже или пока молодиться?
Можете определиться, панове?
Не знаю, как-то обошёлся без "криз середнього віку". И с девочками встречался. И на вы ко мне стали обращаться достаточно поздно, когда меня это уже никак не смущало и не расстраивало.
Не надо ни умирать, ни молодиться, просто живите бодрячком. Вот насчёт штанги не знаю, не скажу, никогда не занимался, разве что дома гантелями.
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ЛАД
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:34
Wirująświatła написав:
..........
то о чём я писал ранее. У родителя нет особых преимуществ (кроме экономических) и в 21м веке ребенок сам выбирает значимых взрослых. В т.ч. ЛОМов из сети.
...............
как и книги по психиатрии, книги по педагогике даже самых маститых авторов теперь уже макулатура, их советы и методы больше не работают, так как вся педагогика 20в строилась на авторитете родителей и старшего поколения в целом.
..........
и где выход? надо стремиться... дружить со своими детьми. Может не на равных, но обязательно добровольно. Почему рухнул авторитет родителей/старшего поколения? из-за принуждения. Ранее ребенку давали на выбор только одну роль, которую он должен играть. Любое отклонение от "политики партии" воспринималось как протестное поведение. Всё что построено на принудиловке рано или поздно рухнет, потому что в какой то момент у принуждающего станет меньше сил/ресурсов, а у принуждаемого они вырастут. Примерно это и произошло, когда детям 21в стал доступен интернет.
..........
А не можете более-менее коротко, без длинных цитат высказать своё мнение, что так сильно изменилось в ХХ1 веке в отношениях между родителями и детьми?
Были и вопросы такого же плана и к вашим цитатам, но цитаты я убрал, только чтобы сократить пост.
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ЛАД
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:38
ЛАД написав:
А не можете более-менее коротко, без длинных цитат высказать своё мнение, что так сильно изменилось в ХХ1 веке в отношениях между родителями и детьми?
если совсем коротко, прогресс летит так быстро что родителю нечего особо предложить подростку 13- 20лет. В доказательство этой теории, те подростки у которых есть устойчивое хобби (кроме комп.игр и коллекционирования) пролетают проблему "отцов и детей" на автопилоте. Им ничего предлагать не надо. Так же хорошо пролетают "удобные", с РАС и с ЗПР.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 28 кві, 2025 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:41
fox767676 написав: fler написав:
Комплекс у них что ли?
И да, чем моложе находят невесту, тем длиннее у них потом рога)).
а женщины ?
Жінки дивляться паспорт бойфренда для того, щоб переконатися, що він не одружений. Зараз це вже проблематичніше, бо ІД-картки.. Для жінок головне не вік обранця, а його доходи, точніше - вміння заробляти достатню суму грошей.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:57
fler
Так Ви думаєте що чоловіки дивляться на паспорт, а не на очі і серце ?
І що доходи не відкривають чоловікам екстра можливості ?
С релігйної т.з самий ідеальний варіант у Соломона 5:18
Джерело твоє нехай буде благословенне; і втішайся дружиною твоєї юності
Але ніде не вказано що у зрілом віці знайомитися треба тільки з однолітками
Цікава історія у пророка Мухамада, святиться ім'я Його.
Перша , і широ кохана дружина була на 15 років старша за нього
Після її смерті у Мухамада було ще 13 дружин, багато з них були значно молодші за нього
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в Пон 28 кві, 2025 16:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:07
fox767676 написав: fler написав:
Комплекс у них что ли?
И да, чем моложе находят невесту, тем длиннее у них потом рога)).
а женщины ?
непридатного на 9 років молодше
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:20
как там бандерлог
не с кем и зарубиться по небесным материям
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