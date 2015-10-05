Бетон написав:Ситуация запутывается. Так умирать уже или пока молодиться? Можете определиться, панове?
Не знаю, как-то обошёлся без "криз середнього віку". И с девочками встречался. И на вы ко мне стали обращаться достаточно поздно, когда меня это уже никак не смущало и не расстраивало. Не надо ни умирать, ни молодиться, просто живите бодрячком. Вот насчёт штанги не знаю, не скажу, никогда не занимался, разве что дома гантелями.
Wirująświatła написав:.......... то о чём я писал ранее. У родителя нет особых преимуществ (кроме экономических) и в 21м веке ребенок сам выбирает значимых взрослых. В т.ч. ЛОМов из сети. ............... как и книги по психиатрии, книги по педагогике даже самых маститых авторов теперь уже макулатура, их советы и методы больше не работают, так как вся педагогика 20в строилась на авторитете родителей и старшего поколения в целом. .......... и где выход? надо стремиться... дружить со своими детьми. Может не на равных, но обязательно добровольно. Почему рухнул авторитет родителей/старшего поколения? из-за принуждения. Ранее ребенку давали на выбор только одну роль, которую он должен играть. Любое отклонение от "политики партии" воспринималось как протестное поведение. Всё что построено на принудиловке рано или поздно рухнет, потому что в какой то момент у принуждающего станет меньше сил/ресурсов, а у принуждаемого они вырастут. Примерно это и произошло, когда детям 21в стал доступен интернет. ..........
А не можете более-менее коротко, без длинных цитат высказать своё мнение, что так сильно изменилось в ХХ1 веке в отношениях между родителями и детьми? Были и вопросы такого же плана и к вашим цитатам, но цитаты я убрал, только чтобы сократить пост.
ЛАД написав:А не можете более-менее коротко, без длинных цитат высказать своё мнение, что так сильно изменилось в ХХ1 веке в отношениях между родителями и детьми?
если совсем коротко, прогресс летит так быстро что родителю нечего особо предложить подростку 13- 20лет. В доказательство этой теории, те подростки у которых есть устойчивое хобби (кроме комп.игр и коллекционирования) пролетают проблему "отцов и детей" на автопилоте. Им ничего предлагать не надо. Так же хорошо пролетают "удобные", с РАС и с ЗПР.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 28 кві, 2025 16:40, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Комплекс у них что ли? И да, чем моложе находят невесту, тем длиннее у них потом рога)).
а женщины ?
Жінки дивляться паспорт бойфренда для того, щоб переконатися, що він не одружений. Зараз це вже проблематичніше, бо ІД-картки.. Для жінок головне не вік обранця, а його доходи, точніше - вміння заробляти достатню суму грошей.
fler Так Ви думаєте що чоловіки дивляться на паспорт, а не на очі і серце ? І що доходи не відкривають чоловікам екстра можливості ? С релігйної т.з самий ідеальний варіант у Соломона 5:18
Джерело твоє нехай буде благословенне; і втішайся дружиною твоєї юності
Але ніде не вказано що у зрілом віці знайомитися треба тільки з однолітками Цікава історія у пророка Мухамада, святиться ім'я Його. Перша , і широ кохана дружина була на 15 років старша за нього Після її смерті у Мухамада було ще 13 дружин, багато з них були значно молодші за нього
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 28 кві, 2025 16:23, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:помовчимо про філіпінку на каналі Ночкіно
кто лучше филиппинка с ночкиным или шимпанзе?
Успіх написав:Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?
я со временем пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал. Конечно и комната тоже должна быть 20м2 или больше (иначе особо не растолкаешь). У меня моющий робот который крутится на своей оси и ещё швабра на аккумуляторах для мест куда робот не достает.
Успіх написав:Навіщо дружина, якщо є роботи "для всього"?))
пока не для всего.
Полюбила женщіна робота желєзного Сильного, красівого, в побуті полєзного Ой ти робот, робот — металеві щічки Принесеш ти, робот, щастя для Марічки Ой ти робот, робот — металеві щічки Принесеш ти, робот, щастя для Марічки Полюбила женщіна робота фабричного На городі — поміч їй і у жизні лічной Ой ти робот, робот, ходиш біля хати А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата Ой ти робот, робот, ходиш біля хати А мужчіни всі завидують, соромляться дівчата
Ожидаю переворот в мире девиаций когда порно контент займут AI и 3D технологии (дополненной реальности). По идее это даст зависимость покруче игромании. Кстати видел игромана 14лет, как проснулся сразу в комп, и так до ночи. С перерывами на школу и туалет. Родители бессильны. Если отобрать комп или интернет подросток впадает в депрессию, отказывается от еды и общения.
Сейчас многие дети в той или иной мере такие. Мои тоже, от компов когда вынуждены отойти , "не в своей тарелке". У них и общение - сидят за компом, гоняют чертей, на спикере телефоны, со своими друзьями, которые тут-же в игре. Шопаделать? Вчера еле вытащили на площадку. Если младший там встретил своего друга (с которым тоже чертей гоняет), то старшему там было откровенно скучно, сидел на скамейке, что-то читал в телефоне.