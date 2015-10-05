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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:27
fox767676 написав:fler
Так Ви думаєте що чоловіки дивляться на паспорт, а не на очі і серце ?
Я про те, що для деяких чоловіків паспорт на першому місці, а очі і серце вже десь там потім.
fox767676 написав:
І що доходи не відкривають чоловікам екстра можливості ?
Звичайно, шо відкривають. І екстра - роги потім теж у них ростуть))) і не тільки це..
Ось свіжий приклад - розлучаються Кетрін Зета Джонс і Майкл Дуглас (різниця у віці 25 років). Причина - вона у свої 50+ хоче жити, а не бути доглядальницею для немічного 80-річного старпера. Якби їй теж було десь під 80 рочків, то така проблема точно б не виникла. Зустріли б разом старість і проводили час однаково, особливо не переймаючись. [/quote]
fox767676 написав:
Але ніде не вказано що у зрілом віці знайомитися треба тільки з однолітками
Та хто ж проти? Ви думаєте, що наприклад зі мною знайомляться лише однолітки? ))
Я про те, що вік вашої дами серця - це звісно важливо, але не найголовніше для прийняття рішення про сумісне майбутнє. Як на мене, повинно бути відчуття, що це "ваша людина". Якщо ви не відчуваєте таке або сумніваєтесь, то може варто шукати далі.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:46
fox767676 написав: Бетон написав:
Ситуация запутывается.
Так умирать уже или пока молодиться?
Можете определиться, панове?
не слушай нытиков
нервнопаралитков
я правда в лифтинге не секу , может пора уходить из соревновальшины и снижать веса
переключиться на что-то новое - стрельбу из лука, яхтинг, гольф
развивать новые участки мозга
скрининг на гормоны \витамины
я креатин для бодрости жую
Я выступал на соревнованиях с дедулей 75 лет
Пауэрлифтинг только кажется бездумным
Моя бабуля, ей вот в феврале исполнилось 90, посадила картоху сама. Она грит, пока ты двигаешься - живёшь.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:48
Для умиротворения и полной гармонии мне очень мешает половое влечение. К огромному сожалению, оно не убирается препаратами без вреда здоровью.
Был бы счастлив на 100%, но пока на 73.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:53
Бетон написав:
..........
Моя бабуля, ей вот в феврале исполнилось 90, посадила картоху сама. Она грит, пока ты двигаешься - живёшь.
Правильно говорит.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:55
Бетон написав:
Для умиротворения и полной гармонии мне очень мешает половое влечение. К огромному сожалению, оно не убирается препаратами без вреда здоровью.
Был бы счастлив на 100%, но пока на 73.
Не торопитесь отказываться.
Для полной гармонии оно тоже не помешает.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:03
fler написав:
............
Самое смешное, что он не понимает, почему они не хотят тусить с ним. Кстати, чаще всего ищут себе даму намного моложе мужчины маленького роста. Комплекс у них что ли?
И да, чем моложе находят невесту, тем длиннее у них потом рога)).
Для жінок головне не вік обранця, а його доходи, точніше - вміння заробляти достатню суму грошей.
Як на мене, повинно бути відчуття, що це "ваша людина". Якщо ви не відчуваєте таке або сумніваєтесь, то може варто шукати далі.
Как-то несколько противоречиво.
Или последнее до жінок не відноситься і треба тільки чоловікам?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:08
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А не можете более-менее коротко, без длинных цитат высказать своё мнение, что так сильно изменилось в ХХ1 веке в отношениях между родителями и детьми?
если совсем коротко, прогресс летит так быстро что родителю нечего особо предложить подростку 13- 20лет. В доказательство этой теории, те подростки у которых есть устойчивое хобби (кроме комп.игр и коллекционирования) пролетают проблему "отцов и детей" на автопилоте. Им ничего предлагать не надо. Так же хорошо пролетают "удобные", с РАС и с ЗПР.
Что мне у вас нравится, что "удобные" у вас это с РАС и с ЗПР.
Или это просто перечисление?
И что могли родители предложить подростку 13-20лет раньше, до такого ускоренного прогресса?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:14
Я согласен с Флер.
Поэтому в упор не понимаю, почему женщины думают, что за секс им должны отдавать свои доходы.
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:28
ЛАД написав:
Или это просто перечисление?
там вроде есть запятая.
ЛАД написав:
И что могли родители предложить подростку 13-20лет раньше, до такого ускоренного прогресса?
то что было интересно им самим. Сын или шел в подмастерья (под авторитет мастера) или перенимал профессию у отца. Потом случилось что профессия отца стала невостребованной или непрестижной. Например портной или таксист. А когда то были престижные.
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