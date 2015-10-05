Додано: Пон 28 кві, 2025 17:27

fox767676 написав: fler

Так Ви думаєте що чоловіки дивляться на паспорт, а не на очі і серце ? Так Ви думаєте що чоловіки дивляться на паспорт, а не на очі і серце ?

fox767676 написав: І що доходи не відкривають чоловікам екстра можливості ? І що доходи не відкривають чоловікам екстра можливості ?

fox767676 написав: Але ніде не вказано що у зрілом віці знайомитися треба тільки з однолітками Але ніде не вказано що у зрілом віці знайомитися треба тільки з однолітками

Я про те, що для деяких чоловіків паспорт на першому місці, а очі і серце вже десь там потім.Звичайно, шо відкривають. І екстра - роги потім теж у них ростуть))) і не тільки це..Ось свіжий приклад - розлучаються Кетрін Зета Джонс і Майкл Дуглас (різниця у віці 25 років). Причина - вона у свої 50+ хоче жити, а не бути доглядальницею для немічного 80-річного старпера. Якби їй теж було десь під 80 рочків, то така проблема точно б не виникла. Зустріли б разом старість і проводили час однаково, особливо не переймаючись. [/quote]Та хто ж проти? Ви думаєте, що наприклад зі мною знайомляться лише однолітки? ))Я про те, що вік вашої дами серця - це звісно важливо, але не найголовніше для прийняття рішення про сумісне майбутнє. Як на мене, повинно бути відчуття, що це "ваша людина". Якщо ви не відчуваєте таке або сумніваєтесь, то може варто шукати далі.