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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:34
ЛАД написав: fler написав:
............
Самое смешное, что он не понимает, почему они не хотят тусить с ним. Кстати, чаще всего ищут себе даму намного моложе мужчины маленького роста. Комплекс у них что ли?
И да, чем моложе находят невесту, тем длиннее у них потом рога)).
Для жінок головне не вік обранця, а його доходи, точніше - вміння заробляти достатню суму грошей.
Як на мене, повинно бути відчуття, що це "ваша людина". Якщо ви не відчуваєте таке або сумніваєтесь, то може варто шукати далі.
Как-то несколько противоречиво.
Или последнее до жінок не відноситься і треба тільки чоловікам?
Вибачайте, та після повернення з фронту - мені важко стримувати свої емоції і грубість.
Тому напишу грубо: Флер хоче і рибку з'їсти, і на той за окуляри присісти!
Ну НЕ МОЖЕ БУТИ ПРОДАЖНОГО КОХАННЯ, НЕ МОЖЕ!!!
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:36
Успіх написав:
Ну НЕ МОЖЕ БУТИ ПРОДАЖНОГО КОХАННЯ, НЕ МОЖЕ!!!
а если любишь мужа деньги? сейчас такое время, деньги любят больше, чем каких то мужей и детей.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:50
Бетон написав:
Я согласен с Флер.
Поэтому в упор не понимаю, почему женщины думают, что за секс им должны отдавать свои доходы.
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Не то шо той здоровий мужик в манікюрному салоні
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:53
Faceless написав:
Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Може знаєте нормально працюючу модель, а не ото шо просто розвозить пил рівномірним слоєм по підлозі... для квартири, та не з півкуба об'ємом і, не за всі гроші світу?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:55
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Ну НЕ МОЖЕ БУТИ ПРОДАЖНОГО КОХАННЯ, НЕ МОЖЕ!!!
а если любишь мужа деньги? сейчас такое время, деньги любят больше, чем каких то мужей и детей.
Це бажано би всім роздрукувати і на дзеркало приклеїти!
І, може одного разу, підходячи до дзеркала і читаючи в 100500й раз це - десь/щось клацне в залишках мозку тої, чи іншої жінки!
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:57
Wirująświatła написав:
я со временем пришел к выводу что вся мебель кроме корпусной (столы, кресла, диваны) должна быть на колёсиках. За 5 минут растолкал её по комнате, потом робот убрал. Конечно и комната тоже должна быть 20м2 или больше (иначе особо не растолкаешь).
Найкращий варіант, це коли можна закріпити більшість всього на стіні, без ніжок. Тоді взагалі, без проблем. Але це треба віразу заморочуватись при проектуванні кімнат...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:00
Бетон написав:
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:
- матеріальні блага (внесок у сімейні доходи);
- секс;
- дружба, партнерство;
- вынос мозга (йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);
- щоб не спився;
- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).
Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:05
Успіх написав:
Прикинь, зразу б ДВІ пари окулярів заробила!
та шоб те что есть не забрали...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:07
Флай
fler написав: Бетон написав:
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:
- матеріальні блага
(внесок у сімейні доходи);
- секс
;
- дружба, партнерство;
- вынос мозга
(йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);
- щоб не спився
;
- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).
Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив
.
, ти з такою☝️ розлучився?
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