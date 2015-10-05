Додано: Пон 28 кві, 2025 19:00

Бетон написав: Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.

У меня, кстати, идеальная чистота.

Что может дать женщина? Вынос мозга? Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.У меня, кстати, идеальная чистота.Что может дать женщина? Вынос мозга?

Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:- матеріальні блага (внесок у сімейні доходи);- секс;- дружба, партнерство;- вынос мозга (йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);- щоб не спився;- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив.