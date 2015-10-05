RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:08

Жарт року!!!

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Прикинь, зразу б ДВІ пари окулярів заробила!
та шоб те что есть не забрали...

Аааааааааа, кричу!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8015
З нами з: 18.03.21
Подякував: 254 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:34

  Успіх написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?

Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:
- матеріальні блага (внесок у сімейні доходи);
- секс;
- дружба, партнерство;
- вынос мозга (йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);
- щоб не спився;
- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).
Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив.


Флай, ти з такою☝️ розлучився?

Хе-хе, у 2-3-4 (виділених та ні) описах, є соціально прийнятна відповідь, щоб не спровокувати оте "винесення мізків" та подальшу сварку. :D
_Mykola_
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 09.02.09
Подякував: 683 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:41

Брак по розрахунку))

  _Mykola_[quote="5850543:Успіх написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?

Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:
- матеріальні блага (внесок у сімейні доходи);
- секс;
- дружба, партнерство;
- вынос мозга (йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);
- щоб не спився;
- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).
Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив.


Флай, ти з такою☝️ розлучився?

Хе-хе, у 2-3-4 (виділених та ні) описах, є соціально прийнятна відповідь, щоб не спровокувати оте "винесення мізків" та подальшу сварку. :D[/quote]

===

Але хтось мені скаже - де, ДЕ там хоч один пункт, про те, що любить/кохає???
Де, плять, там любов? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8015
З нами з: 18.03.21
Подякував: 254 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:55

читаю detroytred увидел в его текстах ритм, решил положить их на рэп и не ошибся. ритм таки есть. Жёсткий специфический. Собственно вот текст
  detroytred написав:РПВ-тиша-зупинкабд абсолютно однакові і в Трампа, і в Зе, і в пу.
Одне і теж саме --- відсутність вогню, бойових дій.

Тільки умови для початку цього пу висуває свої.
Зе дозрів до безумовного РПВ -- про що і казав Лапей.
Путло не дозрів.
Само поняття рпв-тиші-припиненнябд ніяк не залежить ні від Зе, пу і будь кого.
Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.

Спробуй відділяти поняття та предмети, недослужившийся до впенсії прапорщик.
Як бачиш, ти не правий, лох, балабол.

Отак детально по -надцятому колу прості поняття навіть дошколятам не розтлумачують.
Поглянь, як ти сформулював - рпв у вигляді пропозицій від Зе, пу.
А треба про - УМОВИ від Зе, пу для РПВ.
Рпв однакове для будь-кого.
Різниця в умовах. Для рпв.

Як у дітсадку)))

вот то что с него вышло (сорян за жесткий саунд)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29696
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2479 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:55

  Faceless написав:
Hotab написав:
  fox767676 написав:У модних барбершопах кльовий вайб - музичне супроводження, стилізований антураж. Коли вагаюсь там чи дома, цей фактор перевішує

В одному пафосному (звісно до війни) херсонському навіть віскарь якийсь наливали клієнту))
Якщо водій, то мабуть каву.
То в усіх, не тільки в пафосних, то ви стіснялись запитать а вам не запропонували

То щось на зразок наркозу/ седативно , як у стоматолога , на випадок якщо хтось боїться що йому відріжуть вухо чи поріжуть бритвою :D
yama
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9120 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:56

  Faceless написав:
  Бетон написав:Я согласен с Флер.
Поэтому в упор не понимаю, почему женщины думают, что за секс им должны отдавать свои доходы.
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?

Не то шо той здоровий мужик в манікюрному салоні :mrgreen:

Я не приторный сноб)
Не всё то, что я не делаю, осуждаю. Это был юмор.
На самом деле, если ваши руки не похожи на мои, то, честно говоря, маникюр это нормально. Сейчас дрова рубить, охотиться на оленя или штанги тягать не обязательно.
Да и красить 3.14зду вокруг рта, тоже нормально, наверное. не дровосеки, всё таки 😀😀
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 17.12.22
Подякував: 168 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:00

  Wirująświatła написав:шимпанзе моет полы. с удовольствием и без скандалов. сравните с вашими жёнами :D

  Успіх написав:
  Faceless написав:Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Угу.
Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?


К одному мужику приезжает иностранная делегация с представителями
телевидения. Заходят во двор:
- О, у вас такой сад! У вас есть садовник?
- Да нет, жена...
- У вас есть огород...Что, мини-трактором обрабатываете?
- Да нет, жена...
- У вас такие ухоженные дети. Наверное, есть нянечка?
- Да нет, жена...
- У вас очень чисто в доме. Наверное, есть домработница?
- Да нет, жена...
- Вы знаете, у вас очень вкусная выпечка. У вас, наверное,
прекрасная повариха.
- Да нет, жена...
- Вы знаете, вы прекрасно выглядите. У вас, наверное, изумительная
любовница?
- Да нет, что вы! Это моя жена!
- Как, вы еще и спите с этой лошадью?!
yama
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9120 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 303304305306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8399)
28.04.2025 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.