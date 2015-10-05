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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:08
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:34
Успіх написав:
Флай
fler написав: Бетон написав:
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:
- матеріальні блага
(внесок у сімейні доходи);
- секс
;
- дружба, партнерство;
- вынос мозга
(йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);
- щоб не спився
;
- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).
Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив
.
, ти з такою☝️ розлучився?
Хе-хе, у 2-3-4 (виділених та ні) описах, є соціально прийнятна відповідь, щоб не спровокувати оте "винесення мізків" та подальшу сварку.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:41
_Mykola_[quote="5850543:Успіх написав:
Флай
fler написав: Бетон написав:
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Вам варто замислитись над питанням "для чого мені потрібна жінка?". Якщо ваша відповідь "лише для сексу", то справді не треба заморочуватись і будувати відносини, тому що це важка праця. Бетон, спеціально для тебе (ну і для поржать, звісно) щойно спитала свого чоловіка, для чого я йому потрібна. Ось його відповідь:
- матеріальні блага
(внесок у сімейні доходи);
- секс
;
- дружба, партнерство;
- вынос мозга
(йому справді це подобається, звісно коли це час від часу, а не постійно);
- щоб не спився
;
- щоб було кого обійняти й поцілувати (дійсно, він це робить щодня).
Зауважу, що нічого не сказав про "приготувати їжу, випрати речі та прибирання" - чесно зізнаюся, що він у цьому на мене не розраховує - добре, якщо приготувала, випрала, прибрала, а якщо ні - то сам зробив
.
, ти з такою☝️ розлучився?
Хе-хе, у 2-3-4 (виділених та ні) описах, є соціально прийнятна відповідь, щоб не спровокувати оте "винесення мізків" та подальшу сварку.
[/quote]
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Але хтось мені скаже - де, ДЕ там хоч один пункт, про те, що любить/кохає???
Де, плять, там любов?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:55
читаю detroytred увидел в его текстах ритм, решил положить их на рэп и не ошибся. ритм таки есть. Жёсткий специфический. Собственно вот текст
detroytred написав:
РПВ-тиша-зупинкабд абсолютно однакові і в Трампа, і в Зе, і в пу.
Одне і теж саме --- відсутність вогню, бойових дій.
Тільки умови для початку цього пу висуває свої.
Зе дозрів до безумовного РПВ -- про що і казав Лапей.
Путло не дозрів.
Само поняття рпв-тиші-припиненнябд ніяк не залежить ні від Зе, пу і будь кого.
Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.
Спробуй відділяти поняття та предмети, недослужившийся до впенсії прапорщик.
Як бачиш, ти не правий, лох, балабол.
Отак детально по -надцятому колу прості поняття навіть дошколятам не розтлумачують.
Поглянь, як ти сформулював - рпв у вигляді пропозицій від Зе, пу.
А треба про - УМОВИ від Зе, пу для РПВ.
Рпв однакове для будь-кого.
Різниця в умовах. Для рпв.
Як у дітсадку)))
вот то что с него вышло (сорян за жесткий саунд)
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Wirująświatła
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:55
Faceless написав: Hotab написав: fox767676 написав:
У модних барбершопах кльовий вайб - музичне супроводження, стилізований антураж. Коли вагаюсь там чи дома, цей фактор перевішує
В одному пафосному (звісно до війни) херсонському навіть віскарь якийсь наливали клієнту))
Якщо водій, то мабуть каву.
То в усіх, не тільки в пафосних, то ви стіснялись запитать а вам не запропонували
То щось на зразок наркозу/ седативно , як у стоматолога , на випадок якщо хтось боїться що йому відріжуть вухо чи поріжуть бритвою
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:56
Faceless написав: Бетон написав:
Я согласен с Флер.
Поэтому в упор не понимаю, почему женщины думают, что за секс им должны отдавать свои доходы.
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Не то шо той здоровий мужик в манікюрному салоні
Я не приторный сноб)
Не всё то, что я не делаю, осуждаю. Это был юмор.
На самом деле, если ваши руки не похожи на мои, то, честно говоря, маникюр это нормально. Сейчас дрова рубить, охотиться на оленя или штанги тягать не обязательно.
Да и красить 3.14зду вокруг рта, тоже нормально, наверное. не дровосеки, всё таки 😀😀
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:00
Wirująświatła написав:
шимпанзе моет полы. с удовольствием и без скандалов. сравните с вашими жёнами
Успіх написав: Faceless написав:
Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Угу.
Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?
К одному мужику приезжает иностранная делегация с представителями
телевидения. Заходят во двор:
- О, у вас такой сад! У вас есть садовник?
- Да нет, жена...
- У вас есть огород...Что, мини-трактором обрабатываете?
- Да нет, жена...
- У вас такие ухоженные дети. Наверное, есть нянечка?
- Да нет, жена...
- У вас очень чисто в доме. Наверное, есть домработница?
- Да нет, жена...
- Вы знаете, у вас очень вкусная выпечка. У вас, наверное,
прекрасная повариха.
- Да нет, жена...
- Вы знаете, вы прекрасно выглядите. У вас, наверное, изумительная
любовница?
- Да нет, что вы! Это моя жена!
- Как, вы еще и спите с этой лошадью?!
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