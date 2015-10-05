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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:55
Faceless написав: Hotab написав: fox767676 написав:
У модних барбершопах кльовий вайб - музичне супроводження, стилізований антураж. Коли вагаюсь там чи дома, цей фактор перевішує
В одному пафосному (звісно до війни) херсонському навіть віскарь якийсь наливали клієнту))
Якщо водій, то мабуть каву.
То в усіх, не тільки в пафосних, то ви стіснялись запитать а вам не запропонували
То щось на зразок наркозу/ седативно , як у стоматолога , на випадок якщо хтось боїться що йому відріжуть вухо чи поріжуть бритвою
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:56
Faceless написав: Бетон написав:
Я согласен с Флер.
Поэтому в упор не понимаю, почему женщины думают, что за секс им должны отдавать свои доходы.
Секс стоит очень дёшево. Еду я приготовлю сам. Сам стираю, убираю.
У меня, кстати, идеальная чистота.
Что может дать женщина? Вынос мозга?
Не то шо той здоровий мужик в манікюрному салоні
Я не приторный сноб)
Не всё то, что я не делаю, осуждаю. Это был юмор.
На самом деле, если ваши руки не похожи на мои, то, честно говоря, маникюр это нормально. Сейчас дрова рубить, охотиться на оленя или штанги тягать не обязательно.
Да и красить 3.14зду вокруг рта, тоже нормально, наверное. не дровосеки, всё таки 😀😀
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:00
Wirująświatła написав:
шимпанзе моет полы. с удовольствием и без скандалов. сравните с вашими жёнами
Успіх написав: Faceless написав:
Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Угу.
Мабуть, ті роботи і іграшки за дітьми збирають, і крісла пересувають, і в різні вузькі місця/кути САМІ залазять без допомоги?
К одному мужику приезжает иностранная делегация с представителями
телевидения. Заходят во двор:
- О, у вас такой сад! У вас есть садовник?
- Да нет, жена...
- У вас есть огород...Что, мини-трактором обрабатываете?
- Да нет, жена...
- У вас такие ухоженные дети. Наверное, есть нянечка?
- Да нет, жена...
- У вас очень чисто в доме. Наверное, есть домработница?
- Да нет, жена...
- Вы знаете, у вас очень вкусная выпечка. У вас, наверное,
прекрасная повариха.
- Да нет, жена...
- Вы знаете, вы прекрасно выглядите. У вас, наверное, изумительная
любовница?
- Да нет, что вы! Это моя жена!
- Как, вы еще и спите с этой лошадью?!
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:02
Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:07
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Може знаєте нормально працюючу модель, а не ото шо просто розвозить пил рівномірним слоєм по підлозі... для квартири, та не з півкуба об'ємом і, не за всі гроші світу?
Ідеалу не знаю. В мене звичайний Роборок 7, і мене влаштовує, але треба:
- використовувати тільки очищену воду, бо накип забиває механізм розприскування
- міняти ганчірку щоразу, як додаєте воду
- прибирати щодня чи через день, щоб не накопичувалося
Можна додавати пару крапель доместоса
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:26
Faceless написав: _Mykola_ написав: Faceless написав:
Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Може знаєте нормально працюючу модель, а не ото шо просто розвозить пил рівномірним слоєм по підлозі... для квартири, та не з півкуба об'ємом і, не за всі гроші світу?
Ідеалу не знаю. В мене звичайний Роборок 7, і мене влаштовує, але треба:
- використовувати тільки очищену воду, бо накип забиває механізм розприскування
- міняти ганчірку щоразу, як додаєте воду
- прибирати щодня чи через день, щоб не накопичувалося
Можна додавати пару крапель доместоса
Ясно.
Роборок, то більше про сухе прибирання, маленька ганчірка, навіть з прижимом та примусовою подачою води, то більше розтирання бруду, чим вологе прибирання.
Маю Роборок 5 макс зі збільшеним баком все-рівно не те, що б хотілося саме для вологого прибирання, але саме як пилосос, для підтримання чистоти, то він супер.
PS. За рекомендацію щодо Chovery CL-2, дякую, за 70 баксів взагалі безальтернативний девайс для підтримки чистоти вікон.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:33
Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.
Шукайте айтішницю. В принципі будете один одного доповнювати
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:36
Faceless написав:
Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.
Шукайте айтішницю. В принципі будете один одного доповнювати
Согласовано)
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:37
_Mykola_ написав: Faceless написав:
_Mykola_ написав:[quote="5850354:Faceless"]Тим паче, коли є роботи-прибиральники, що миють підлогу
Може знаєте нормально працюючу модель, а не ото шо просто розвозить пил рівномірним слоєм по підлозі... для квартири, та не з півкуба об'ємом і, не за всі гроші світу?
Ідеалу не знаю. В мене звичайний Роборок 7, і мене влаштовує, але треба:
- використовувати тільки очищену воду, бо накип забиває механізм розприскування
- міняти ганчірку щоразу, як додаєте воду
- прибирати щодня чи через день, щоб не накопичувалося
Можна додавати пару крапель доместоса
Ясно.
Роборок, то більше про сухе прибирання, маленька ганчірка, навіть з прижимом та примусовою подачою води, то більше розтирання бруду, чим вологе прибирання.
Маю Роборок 5 макс зі збільшеним баком все-рівно не те, що б хотілося саме для вологого прибирання, але саме як пилосос, для підтримання чистоти, то він супер.
PS. За рекомендацію щодо Chovery CL-2, дякую, за 70 баксів взагалі безальтернативний девайс для підтримки чистоти вікон.
[/quote]
Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:43
Бетон написав:
Для умиротворения и полной гармонии мне очень мешает половое влечение. К огромному сожалению, оно не убирается препаратами без вреда здоровью.
Был бы счастлив на 100%, но пока на 73.
Жизнь будет пока оно буде, как только его не будет - для природьі вьі не нужньі и вас можна вьібрасьівать.
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