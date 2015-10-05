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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:48

  Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:53

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Дело в том, что надо время на уборку.
Робота включил и он хоть каждый день пыль убирает.
Потом раз в неделю заправил контейнер и он пол помыл.
То есть, каждый день чисто
углы он не чистит. Или надо какой то микроскопический 5см в диаметре искать.

або кімнати мають бути круглі як юрта
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:53

Re: Психологія та інші цікавинки

yama написав:
  Бетон написав:Для умиротворения и полной гармонии мне очень мешает половое влечение. К огромному сожалению, оно не убирается препаратами без вреда здоровью.
Был бы счастлив на 100%, но пока на 73.

Жизнь будет пока оно буде, как только его не будет - для природьі вьі не нужньі и вас можна вьібрасьівать.
Так а шо потім? Самовипилювацця?
Людина давно вийшла з рамок природної екосистеми, і хто доживе то і після 80 живе життя і ніхто його не вибрасує
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:54

  _Mykola_ написав:Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
а такое не пробовали?
https://epicentrk.ua/shop/mplc-svabra-d ... pXR0JNGxk8
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:55

Re: Психологія та інші цікавинки

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. ;)
Вже 40 000 м2 і 832 години
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:55

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Дело в том, что надо время на уборку.
Робота включил и он хоть каждый день пыль убирает.
Потом раз в неделю заправил контейнер и он пол помыл.
То есть, каждый день чисто
углы он не чистит. Или надо какой то микроскопический 5см в диаметре искать.

або кімнати мають бути круглі як юрта

То до ночкіна на іждівєніє з 120 дол . Він такі коровники вибирав в тому єдиному відео, яке я подивився з твоєї подачі.
Hotab
 
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