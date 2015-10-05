Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання. Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.
Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту. Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт. Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.
alibob написав:https://vse-audioknigi.com/audio-7166-ne-upuskajte-svoih-detej-gordon-njufeld-gabor-mate Не упускайте своих детей - Гордон Ньюфелд, Габор Мате http://flibusta.site/b/401814/read
продолжу, наверное лично для вас.
я, человеческое дитя будет ориентироваться на кого угодно из ближайшего окружения. В последние пять или шесть десятилетий социальные, экономические и культурные тенденции были направлены на то, чтобы вытеснить родителей с их изначальных позиций, ослабить их ориентирующее влияние на собственных детей. Их место заняла группа ровесников, и это привело к печальным последствиям.
херня полная, всемирный заговор против родителей. имхо причина что знания и опыт родителей устаревает так быстро, что для нового поколения он почти бесполезен. А что не бесполезно становится непристижным.
Как будет показано ниже, дети не могут ориентироваться одновременно на взрослых и на других детей. Невозможно в одно и то же время идти в противоположных направлениях. Мозг ребенка вынужден автоматически выбирать между родительскими ценностями и ценностями ровесников, родительским руководством и руководством ровесников, родительской культурой и культурой ровесников во всех случаях, когда два эти мира конфликтуют между собой.
этому нет внятных подтверждений. И о том, что такой выбор стоит тоже спорно. К тому же надо бы как то взглянуть на ценности родителей, если они эгоистичны и ориентированы на свою семью, ясно что подросток такое не примет, ему надо думать о своей семье, по крайней мере про "дружбу с противоположным полом". А родительские ценности часто такую дружбу отвергают "тебе сначала надо выучиться, стать на ноги, а потом думать о..."
современный подросток живет в мире, который можно было бы назвать пострелигиозным. В области религии и морали сегодня все подвергается сомнению. Если в прошлом большинство людей могли отличить нравственное от безнравственного, то сейчас целое поколение растет без определенных моральных ценностей. Они размыты. Подростку часто говорят, что он может делать то, что нравится. Понятие зла относительно. Современное поколение не представляет себе четко, что такое хорошо, а что такое плохо.
Одновременно с распространением ориентации на ровесников в нашем обществе ужасающе быстрыми темпами растет число суицидов среди детей, за последние пятьдесят лет в Северной Америке количество таких случаев в группе детей от десяти до четырнадцати лет выросло в четыре раза. Особенно стремительным рост числа самоубийств в этой группе был в период с 1980 по 1992 год, тогда он составил 120 процентов. В бедных районах, где замещение родителей ровесниками наиболее распространено, этот показатель увеличился еще больше"
притянуто за уши. Если бы общение с ровестниками были причинами суицидов их было бы в тысячи раз больше. Даже буллинг доводит до суицида очень малый % жертв. Самая частая причина подросткового суицида - ситуация с которой подросток не может справиться. Не обязательно в школе. Безответная любовь и прочее.
К моему ужасу, я заметил, что, достигнув подросткового возраста, обе мои старших дочери погрузились в мир своих друзей, следуя их примеру, разговаривая, как они, усваивая их ценности.
между подростками идёт обмен контентом в 10-100 раз превышающий обмен с родителями. Выравняйте этот перекос и дочери автора будут с ним общаться столько же, сколько и с ровестниками.
«Но разве мы не должны отпускать своих детей?» — спросят многие родители. — «Разве наши дети не должны стремиться к независимости от нас?» Безусловно, должны, но только когда наша миссия выполнена и только для того, чтобы они могли стать самими собой. Молодые люди становятся независимыми, уважающими себя взрослыми не благодаря приспособлению к незрелым ожиданиям группы ровесников. Размывая естественные границы привязанности и ответственности, ориентация на ровесников мешает здоровому развитию личности.
а где они получат опыт дружбы, общения на равных, уважения к чужому мнению и вкусам, толерантности, умение прощать, защищать свои границы и не нарушать чужие, выбирать себе друзей по духу, проходить с друзьями через неприятные ситуации, приходить другу на помощь. неужели сидя в квартире с родителями?
автор книги уловив проблему, начал перекручивать её причины в свою конечно пользу. А причина проста, ребенку в период 12-16 нужно "ускоренно повзрослеть". Познать добро и зло, дружбу и предательство, многое другое.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 28 кві, 2025 22:08, всього редагувалось 4 разів.
Пшемежилем вельки швят Нигдже не загчалем мейсца Вжендже чулем, же ми брак Твоих уст и Твего серца Ани бужа, ани мгла Не затшима мне на дродзе Добже вем, же влашне я Пшезначоны естем Тобе
Завже врацам до тых мейсц Гдзе муй дом родинны ест Там гдзе чёнгле чекаш Ты Гдзе отварте для мне джви Завже врацам до тых мейсц Там гдзе час затчимал вже Гдзе найпенкне пахне хлэб Гдзе наймильши шни шен се
Поза нами зимне дни Тылько себе нам потшеба Моим небем естеш Ты Непотшебне инне неба Так як птаки до свых гнязд Так як жеки впрост до можа Завже бенден врацал там Гдзе до дому бегне дрога