Додано: Пон 28 кві, 2025 21:41

alibob написав: https://vse-audioknigi.com/audio-7166-ne-upuskajte-svoih-detej-gordon-njufeld-gabor-mate

Не упускайте своих детей - Гордон Ньюфелд, Габор Мате

http://flibusta.site/b/401814/read https://vse-audioknigi.com/audio-7166-ne-upuskajte-svoih-detej-gordon-njufeld-gabor-mateНе упускайте своих детей - Гордон Ньюфелд, Габор Мате

я, человеческое дитя будет ориентироваться на кого угодно из ближайшего окружения. В последние пять или шесть десятилетий социальные, экономические и культурные тенденции были направлены на то, чтобы вытеснить родителей с их изначальных позиций, ослабить их ориентирующее влияние на собственных детей. Их место заняла группа ровесников, и это привело к печальным последствиям.

Как будет показано ниже, дети не могут ориентироваться одновременно на взрослых и на других детей. Невозможно в одно и то же время идти в противоположных направлениях. Мозг ребенка вынужден автоматически выбирать между родительскими ценностями и ценностями ровесников, родительским руководством и руководством ровесников, родительской культурой и культурой ровесников во всех случаях, когда два эти мира конфликтуют между собой.





https://sokrsokr.net/sovremennyiy-podrostok-kto-on/ современный подросток живет в мире, который можно было бы назвать пострелигиозным. В области религии и морали сегодня все подвергается сомнению. Если в прошлом большинство людей могли отличить нравственное от безнравственного, то сейчас целое поколение растет без определенных моральных ценностей. Они размыты. Подростку часто говорят, что он может делать то, что нравится. Понятие зла относительно. Современное поколение не представляет себе четко, что такое хорошо, а что такое плохо.

Одновременно с распространением ориентации на ровесников в нашем обществе ужасающе быстрыми темпами растет число суицидов среди детей, за последние пятьдесят лет в Северной Америке количество таких случаев в группе детей от десяти до четырнадцати лет выросло в четыре раза. Особенно стремительным рост числа самоубийств в этой группе был в период с 1980 по 1992 год, тогда он составил 120 процентов. В бедных районах, где замещение родителей ровесниками наиболее распространено, этот показатель увеличился еще больше"

К моему ужасу, я заметил, что, достигнув подросткового возраста, обе мои старших дочери погрузились в мир своих друзей, следуя их примеру, разговаривая, как они, усваивая их ценности.

«Но разве мы не должны отпускать своих детей?» — спросят многие родители. — «Разве наши дети не должны стремиться к независимости от нас?» Безусловно, должны, но только когда наша миссия выполнена и только для того, чтобы они могли стать самими собой. Молодые люди становятся независимыми, уважающими себя взрослыми не благодаря приспособлению к незрелым ожиданиям группы ровесников. Размывая естественные границы привязанности и ответственности, ориентация на ровесников мешает здоровому развитию личности.

продолжу,херня полная, всемирный заговор против родителей. имхо причина что знания и опыт родителей устаревает так быстро, что для нового поколения он почти бесполезен. А что не бесполезно становится непристижным.этому нет внятных подтверждений. И о том, что такой выбор стоит тоже спорно. К тому же надо бы как то взглянуть на ценности родителей, если они эгоистичны и ориентированы на свою семью, ясно что подросток такое не примет, ему надо думать о своей семье, по крайней мере про "дружбу с противоположным полом". А родительские ценности часто такую дружбу отвергают "тебе сначала надо выучиться, стать на ноги, а потом думать о..."притянуто за уши. Если бы общение с ровестниками были причинами суицидов их было бы в тысячи раз больше. Даже буллинг доводит до суицида очень малый % жертв. Самая частая причина подросткового суицида - ситуация с которой подросток не может справиться. Не обязательно в школе. Безответная любовь и прочее.между подростками идёт обмен контентом в 10-100 раз превышающий обмен с родителями. Выравняйте этот перекос и дочери автора будут с ним общаться столько же, сколько и с ровестниками.а где они получат опыт дружбы, общения на равных, уважения к чужому мнению и вкусам, толерантности, умение прощать, защищать свои границы и не нарушать чужие, выбирать себе друзей по духу, проходить с друзьями через неприятные ситуации, приходить другу на помощь. неужели сидя в квартире с родителями?автор книги уловив проблему, начал перекручивать её причины в свою конечно пользу. А причина проста, ребенку в период 12-16 нужно "ускоренно повзрослеть". Познать добро и зло, дружбу и предательство, многое другое.