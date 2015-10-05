Wirująświatła
Ну давай пограємо в музичний бейсбол
Лови!
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:43
Все в нас є! Але чогось немає...
Додано: Пон 28 кві, 2025 22:47
Що робити, коли музики ніхто не слухаЄ?))
Додано: Пон 28 кві, 2025 22:59
Це для вас особисто.
Приклад, знайомий хлопець, 30 років, музикант. Ще до того як, зробив румунський паспорт, виїхав в одну з Західних країн, подучив мову, вчився на доглядальника, відправили на практику до будинку пристарілих, через 3 місяці він одружився, нареченій 92!!! роки.
Каже шо дуже щасливий, таких дівчат в Україні він не зустрічав і ніякі її гроші йому не потрібні.
З приводу спадщини я не питав.
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