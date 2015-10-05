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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:33

Wirująświatła
Ну давай пограємо в музичний бейсбол :D
Лови! :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:42

Успіх нормаааасик
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:43

Все в нас є! Але чогось немає...

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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:47

Що робити, коли музики ніхто не слухаЄ?))

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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:55

Успіх юркеш них.себе уровень....очень круто.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:59

  fler написав:Для жінок головне не вік обранця, а його доходи, точніше - вміння заробляти достатню суму грошей.

Це для вас особисто.
Приклад, знайомий хлопець, 30 років, музикант. Ще до того як, зробив румунський паспорт, виїхав в одну з Західних країн, подучив мову, вчився на доглядальника, відправили на практику до будинку пристарілих, через 3 місяці він одружився, нареченій 92!!! роки.
Каже шо дуже щасливий, таких дівчат в Україні він не зустрічав і ніякі її гроші йому не потрібні. :shock: :shock: :shock:
З приводу спадщини я не питав.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:01

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