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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:33
Wirująświatła
Ну давай пограємо в музичний бейсбол
Лови!
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Успіх
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:42
Успіх нормаааасик
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Wirująświatła
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:43
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:47
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:55
Успіх юркеш них.себе уровень....очень круто.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 28 кві, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:59
fler написав:
Для жінок головне не вік обранця, а його доходи, точніше - вміння заробляти достатню суму грошей.
Це для вас особисто.
Приклад, знайомий хлопець, 30 років, музикант. Ще до того як, зробив румунський паспорт, виїхав в одну з Західних країн, подучив мову, вчився на доглядальника, відправили на практику до будинку пристарілих, через 3 місяці він одружився, нареченій 92!!! роки.
Каже шо дуже щасливий, таких дівчат в Україні він не зустрічав і ніякі її гроші йому не потрібні.
З приводу спадщини я не питав.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 23:01
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Додано: Пон 28 кві, 2025 23:05
Все, я спати. Завтра на роботу.
На добраніч!
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Додано: Пон 28 кві, 2025 23:05
The_Rebel написав:Бетон
Я помітив в 40 усі про це думають (і я також) - криза середнього віку. Типу я ще ніби ого-ого, ще вчора в залі/на стадіоні/в ринзі ставив рекорди, бігав за спідницями... До речі, я реально в 36 відчував себе в ринзі найкраще, типу найсильніша копія себе. А всього пару років пройшло і ніби все так само, але десь спину на рівному місці потягнув, десь уже дихаєш дуже важко при виконанні вправ, дівчата на Ви звертаються, як до дядька...)
Мій батько теж штангою займався - призер обласних змагань по важкій атлетиці. Ніби здоров'я мало б бути, але вже в 40 перший інфаркт схопив.
А вже в 50 люди змиряються, розуміють, що молодість не повернеться і криза проходить, як і все на світі проходить
Есть еще вариант.
Не заглядывать в паспорт.
Жить как живется.
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