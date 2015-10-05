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#<1 ... 306307308309 Додано: Вів 29 кві, 2025 04:10 _Mykola_ написав: Faceless написав: Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.

Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою. Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.

Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.

Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.

Ну, если у вас квартирка на 30000м2, то конечно. Ну, если у вас квартирка на 30000м2, то конечно. ЛАД 2 Повідомлень: 34188 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 306307308309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3933

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34