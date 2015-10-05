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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 04:10

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. ;)

Ну, если у вас квартирка на 30000м2, то конечно. :)
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