Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання. Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.
Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту. Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт. Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.
Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно. В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.
Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно. В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.
Удачі, Бетон! Вірю в тебе
Ви єдина жінка, хто в мене вірить 😅 "Верь, даже если весь мир сомневается"
Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання. Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.
Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту. Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт. Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.
Ну, если у вас квартирка на 30000м2, то конечно.
Це сумарно прибрана площа за 500 годин роботи робота.
Хотілося б автоматичного робота для миття підлоги по типу так автоматично.
и близко не одно и то же. перепробывал разные роботы пришел к мнению, что им недостаточно мощности моторов. Протереть пыль да, но для серьёзной уборки они не подходят из-за ограничений по весу/ёмкости батарей. ёмкая батарея тяжелая и робот не смог бы долго ездить. поэтому уменьшают мощность моторов. Из-за чего падает качество уборки
Wirująświatła написав:и близко не одно и то же. перепробывал разные роботы пришел к мнению, что им недостаточно мощности моторов. Протереть пыль да, но для серьёзной уборки они не подходят из-за ограничений по весу/ёмкости батарей. ёмкая батарея тяжелая и робот не смог бы долго ездить. поэтому уменьшают мощность моторов. Из-за чего падает качество уборки
Тільки у експлуатації воно трохи не так зручно, як у рекламному ролику на чистій підлозі, основна проблема, це ж миття ганчірок і, все-рівно треба возити ним як шваброю. Як на мене, то звичайна швабра, з системою викручування у відрі, яка практично виключає контакт з ганчіркою у реальній експлуатації є зручнішою і продуктивнішою.