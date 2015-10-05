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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 307308309310>
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 04:10

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. ;)

Ну, если у вас квартирка на 30000м2, то конечно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 07:52

  Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.

Удачі, Бетон! Вірю в тебе :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 08:07


фильм полностью тут
https://www.youtube.com/watch?v=dmbm796W7po
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 09:05

  fler написав:
  Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.

Удачі, Бетон! Вірю в тебе :lol:

Ви єдина жінка, хто в мене вірить 😅
"Верь, даже если весь мир сомневается"
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:08

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
а такое не пробовали?
https://epicentrk.ua/shop/mplc-svabra-d ... pXR0JNGxk8

Це трохи інше, і недалеко відійшло від Leifheit Clean Twist Disc Mop Ergo

Хотілося б автоматичного робота для миття підлоги по типу так автоматично.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:13

  Бетон написав:Уходил утром, робот гудел.
Приходил вечером, робот гудел.
Иногда я его 3.14здил ногой, когда он как щенок тыкался в ноги.
Потом вспоминал, что запускала его коварно любитель чистоты.

Сказать по правде, без робота в большой квартире делать нечего.

Треба відв'язати робота від акаунта жінки, а то зможе запускати його рандомно...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:15

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. ;)

Ну, если у вас квартирка на 30000м2, то конечно. :)

Це сумарно прибрана площа за 500 годин роботи робота. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:32

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
а такое не пробовали?
https://epicentrk.ua/shop/mplc-svabra-d ... pXR0JNGxk8

Це трохи інше, і недалеко відійшло від Leifheit Clean Twist Disc Mop Ergo

Хотілося б автоматичного робота для миття підлоги по типу так автоматично.

и близко не одно и то же. перепробывал разные роботы пришел к мнению, что им недостаточно мощности моторов. Протереть пыль да, но для серьёзной уборки они не подходят из-за ограничений по весу/ёмкости батарей. ёмкая батарея тяжелая и робот не смог бы долго ездить. поэтому уменьшают мощность моторов. Из-за чего падает качество уборки
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:38

  Wirująświatła написав:и близко не одно и то же. перепробывал разные роботы пришел к мнению, что им недостаточно мощности моторов. Протереть пыль да, но для серьёзной уборки они не подходят из-за ограничений по весу/ёмкости батарей. ёмкая батарея тяжелая и робот не смог бы долго ездить. поэтому уменьшают мощность моторов. Из-за чего падает качество уборки

Тільки у експлуатації воно трохи не так зручно, як у рекламному ролику на чистій підлозі, основна проблема, це ж миття ганчірок і, все-рівно треба возити ним як шваброю. Як на мене, то звичайна швабра, з системою викручування у відрі, яка практично виключає контакт з ганчіркою у реальній експлуатації є зручнішою і продуктивнішою.
:roll:
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:44

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:Уходил утром, робот гудел.
Приходил вечером, робот гудел.
Иногда я его 3.14здил ногой, когда он как щенок тыкался в ноги.
Потом вспоминал, что запускала его коварно любитель чистоты.

Сказать по правде, без робота в большой квартире делать нечего.

Треба відв'язати робота від акаунта жінки, а то зможе запускати його рандомно...

Вивезти його в поле і сказати: ты свободен, малыш, беги куда хочешь и выпустить на волю
Бетон
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