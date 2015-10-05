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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:48

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Вивезти його в поле і сказати: ты свободен, малыш, беги куда хочешь и выпустить на волю

Після такої зради й почнеться повстання машин
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:53

Re: Психологія та інші цікавинки

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:02

  Faceless написав:
  Бетон написав:Вивезти його в поле і сказати: ты свободен, малыш, беги куда хочешь и выпустить на волю

Після такої зради й почнеться повстання машин

😅😅
Ржу
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:05

  Faceless написав:Зображення


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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:10

  _Mykola_ написав:Як на мене, то звичайна швабра, з системою викручування у відрі, яка практично виключає контакт з ганчіркою у реальній експлуатації є зручнішою і продуктивнішою.
чтобы сравнить надо попробовать. у меня был (и есть) робот. обычная швабра с длинной тряпкой (только для мест вдоль плинтуса), вот эта с крутилками для уборки, а для особых ситуаций швабра с горячим паром. последняя от которой бы я отказался та с моторами. Робот больше как игрушка, для чистых полов. жужит, что то там трёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Marc Almond - Moonlit Night music video for Ukraine:


fox767676
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