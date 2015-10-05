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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 29 кві, 2025 11:48
Бетон написав:
Вивезти його в поле і сказати: ты свободен, малыш, беги куда хочешь и выпустить на волю
Після такої зради й почнеться повстання машин
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Faceless
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Додано: Вів 29 кві, 2025 11:53
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Faceless
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:02
Faceless написав: Бетон написав:
Вивезти його в поле і сказати: ты свободен, малыш, беги куда хочешь и выпустить на волю
Після такої зради й почнеться повстання машин
😅😅
Ржу
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:05
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:10
_Mykola_ написав:
Як на мене, то звичайна швабра, з системою викручування у відрі, яка практично виключає контакт з ганчіркою у реальній експлуатації є зручнішою і продуктивнішою.
чтобы сравнить надо попробовать. у меня был (и есть) робот. обычная швабра с длинной тряпкой (только для мест вдоль плинтуса), вот эта с крутилками для уборки, а для особых ситуаций швабра с горячим паром. последняя от которой бы я отказался та с моторами. Робот больше как игрушка, для чистых полов. жужит, что то там трёт.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:10
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Додано: Вів 29 кві, 2025 14:15
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Додано: Вів 29 кві, 2025 15:03
Бетон
Вивезти його в поле і сказати: ты свободен, малыш, беги куда хочешь и выпустить на волю
Щоб зрозуміти логіку роботи робота, треба знати хто розробник.
Якщо це Флайман створив нарешті ̶б̶о̶й̶о̶в̶о̶г̶о̶ робота, то він забʼється в підвал на кілька років, а потім після війни поповзе на платформу ШРТ, мріючи що його халамидною електричкою
стоячи безкоштовно як ветерана довезуть до Філіпін.
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